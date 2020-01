Grande Fratello Vip 4, seconda puntata: il confronto tra Licia Nunez ed Imma Battaglia

Questa sera, al “Grande Fratello Vip 4”, Licia Nunez è stata protagonista di un animato confronto con la sua ex compagna Imma Battaglia.

Confronto animato tra Licia Nunez, concorrente del programma, e la sua ex compagna Imma Battaglia, durante la seconda puntata del “Grande Fratello Vip 4”. Soltanto ieri, Licia, attrice che abbiamo visto nella fiction “Le tre rose di Eva”, ha parlato della sua storia, durata ben sette anni, con l’attivista LGBT, conclusa, a suo dire, per un tradimento di lei con Eva Grimaldi. Le parole di Licia hanno fatto molto infervorare Imma che, dopo avere scritto un tweet contro di lei, ha chiesto di entrare in Casa per avere un confronto con l’attrice.

Una volta entrata in Casa, Imma ha accusato Licia di non avere avuto rispetto di lei e di Eva, sua attuale moglie:

“Sto come una persona che sente una profonda mancanza di rispetto da parte tua. Le storie vanno raccontate bene, per rispetto dell’amore di cui parli e di tutte le persone coinvolte. Sono sempre stata una donna attenta e solidale. Ti ho sostenuta in qualsiasi tua scelta di vita ed eravamo consapevoli della differenza d’età. L’amore che ho avuto per te è stato forte e abbiamo vissuto bene. Per come hai parlato tu di tradimento. Io non ho tradito Licia, ma mi sono innamorata di Eva, perché tra noi si era rotto qualcosa e tu ne eri cosciente. Io credo sia una falsità quella detta da lei e lei le conosce. la verità è scomoda. Ho trascorso il mio 50esimo anno da sola, insieme a mia madre, ma lei non era con me, perché aveva degli impegni lavorativi”

Licia Nunez: “Ce l’ho con Eva Grimaldi”

A sua volta, Licia ha controbattuto:

“Tu parli di rispetto a me? È stato un amore viscerale. Io credo che quando c’è l’amore tra due persone, come il nostro, si supera tutto. Dici di avermi supportata nel mio lavoro, ma è stata una cosa reciproca. Quando abbiamo iniziato la nostra relazione c’era una differenza d’età importante, ma ti ho sostenuta. È ovvio che ce l’abbia con Eva. Avremmo dovuto prima risolvere la nostra storia e poi avresti potuto fare il resto. Hai conosciuto Eva in determinate circostanze. C’è un video che tutti possono vedere. Abbiamo avuto le stesse responsabilità. Non ho mai decretato la fine di questa storia. Come si fa a negare l’evidenza?”.

Dobbiamo aspettarci anche un eventuale ingresso di Eva Grimaldi in Casa per un confronto?

Maria Rita Gagliardi