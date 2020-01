Grande Fratello Vip 4, seconda puntata: il confronto tra Serena Enardu e Pago

Questa sera, durante la puntata in corso del “Grande Fratello Vip 4”, Serena Enardu e Pago sono stati protagonisti di un faccia a faccia, in seguito alla loro separazione dopo la partecipazione a “Temptation Island Vip”.

La seconda puntata del “Grande Fratello Vip 4”, in onda su Canale 5, si è aperta con un confronto tra Serena Enardu e Pago, attuale concorrente del reality show. Serena, a sua volta, dallo scorso mercoledì, ha vissuto in una zona appartata della Casa, dove ha avuto modo di seguire le gesta del suo ex.

In isolamento, Serena ha ammesso di essersi pentita di avere chiuso la sua storia con il suo ex, del quale sente la mancanza, ma Pago, agli altri coinquilini ha raccontato di avere voglia di guardare al futuro. Durante il faccia a faccia, avvenuto in diretta, Pago si è detto molto arrabbiato con Serena, soprattutto per come sono andate le cose tra di loro:

“Sono incazzato con lei per quello che c’è adesso. Siamo arrivati a questo punto e non ci dovevamo arrivare”.

Serena, dal canto suo, ha ammesso le sue colpe, per la fine della relazione:

“Sono mesi che provo ad avere un contatto con te. Ti chiedo scusa perché ti ho fatto veramente male, sono entrata a Temptation Island pensando a me, pensando che non stavamo bene, poi sono uscita e sono stata peggio. Vedendoti nella Casa, mi sono scoperta gelosa di te ed ho paura delle attenzioni delle altre ragazze per te. Voglio che tu sappia che io ti guarderò e che aspetterò se c’è da aspettare”.

Pago a Serena Enardu: “Ho bisogno di tempo per me stesso”

Nonostante abbia ammesso di essere felice di averla al suo fianco, Pago ha asserito di avere bisogno di tempo per sè stesso:

“Io non sto scappando, tu sei scappata, io ero lì. Adesso ho bisogno di tempo per pensare a me stesso”.

Alfonso Signorini, conduttore del programma, ha informato Pago che Serena, dallo scorso mercoledì, è stata protagonista di un televoto, volto a decidere un sui possibile ingresso nella di in Casa per una settimana, stando, quindi, con lui e gli altri concorrenti. Il pubblico da casa, alla fine, ha deciso che Serena non può entrare nella Casa.

Maria Rita Gagliardi