Temptation Island, Jessica Battistello e Andrea aspettano un figlio? Il gossip

Andrea Filomena e Jessica Battistello innamorati e felici dopo la loro riconciliazione, i due aspettano un bambino? Ecco cosa ha detto lei su Instagram

Tornano ad attirare l’attenzione del gossip Jessica Battistello e Andrea Filomena, protagonisti dell’ultima edizione di Temotation Island, reality condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5.

I due avevano messo un punto definitivo alla loro storia d’amore al reality delle tentazioni, pochi mesi dopo la rottura si sono però riconciliati.

Ad oggi i due si mostrano più innamorati che mai sui social, aspettano già un figlio? A lasciarlo credere è stata la Battistello su Instagram, ha infatti scritto che a breve lei e Andrea dovranno fare spazio al piccolo in arrivo.

La compagna di Andrea Filomena non ha detto chiaramente di essere incinta, ha però mostrato una collana che solitamente si regala alle donne in dolce attesa. Per saperne di più non ci resta che attendere nuove indiscrezioni.

Sara Fonte