Meghan e Harry, spunta la telefonata della Regina: “Sarete con noi a Natale?”

La Regina è stata costretta a chiamare il principe Harry e Meghan Markle per sapere se sarebbero stati presenti a Natale.

E’ l’ennesimo dettaglio che certifica la “rottura” tra la coppia e la Famiglia Reale, dopo la decisione di Harry e Meghan di voler abbandonare il titolo nobiliare.

Una scelta che ha urtato non poco la Regina, che aveva chiesto alla coppia di non rendere pubblici i loro piani futuri mentre erano ancora in corso i negoziati con Buckingham Palace sul loro “nuovo ruolo progressivo”.

Stando a quanto riferito da alcune testate britanniche, tra cui il Daily Star Online, Harry non ha nemmeno detto ai reali se lui e Meghan si sarebbero uniti alla famiglia per Natale. Ad un certo punto a Frogmore Cottage, residenza di Harry e Meghan, è squillato il telefono: era proprio la Regina.

Meghan e Harry, è rottura definitiva con la Royal Family?

“Harry, verrai con la famiglia a Sandringham per Natale?”, avrebbe detto la sovrana 93enne al suo nipotino. Due giorni dopo, il Duca del Sussex ha finalmente informato la sua famiglia che non si sarebbe unito a loro per Natale, e che lui e Meghan preferivano passare le festività natalizie in Canada.

Harry e Meghan hanno espresso la loro intenzione di voler essere “finanziariamente indipendenti”, dividendo il loro tempo tra la Gran Bretagna e il Nord America.

Fonti vicine alla Famiglia Reale hanno criticato le tempistiche scelte da Meghan e Harry: “E’ stata una mancanza di rispetto per la Regina e per tutta la Corona”.