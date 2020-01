Duchi del Sussex, è giallo sull’anello di Meghan: “scomparso” pima dell’annuncio dell’addio ai reali

Poco prima del fatidico annuncio dell’addio ai Windsor, Meghan Markle è stata fotografata senza anello di fidanzamento al dito. Il gossip si è infiammato

Un nuovo “giallo” sta infiammando il gossip che da sempre aleggia intorno alla coppia reale composta da Henry e Meghan: il giallo dell’anello di fidanzamento della bella ex attrice. Meghan è stata avvistata senza anello di fidanzamento al dito e ci sono delle fotografie che lo testimoniano. Niente di strano, dal momento che potrebbe semplicemente averlo tolta per un momento e per le più disparate ragioni, ma questa spiegazione non convince i “malpensanti”.

Specialmente perché c’è una coincidenza che fa discutere: Meghan è stata sì avvistata senza, ma qualcuno fa notare che casualmente questo sarebbe successo poco prima che lei e il marito annunciassero al mondo di voler prendere le distanze dai Windsor. Dunque, un interrogativo sta incuriosendo i followers dei Duchi del Sussex: si è trattato di un gesto, fisico, che preludeva alla presa di distanze nei confronti della corona?

Meghan Markle senza anello di fidanzamento al dito, la Duchessa fotografata al National Theatre di Londra

Fotografata all’esterno del National Theatre di Londra e senza anello di fidanzamento al dito. Il dettaglio ha suscitato impressione perché stiamo parlando di una donna che da quando si è sposata è sempre stata in prima linea sulle pagine dei tabloid inglesi (e non solo): Meghan Markle, moglie del Principe Henry e Duchessa del Sussex. Una fotografia che risale a poche ore prima del fatidico annuncio con il quale, pochissimi giorni fa, la coppia ha dichiarato di voler vivere più liberamente e senza i condizionamenti dei doveri imposti dal loro ruolo a corte.

La mancanza, accanto alla fede nuziale, dell’anello di fidanzamento dal valore di 140mila sterline che Henry le ha donato sarebbe un eloquente gesto che reca in sé la volontà di allontanamento dalla corona inglese: gesto compiuto ancor prima dell’annuncio ufficiale.

Meghan Markle senza anello di fidanzamento al dito, anche William sarebbe furioso per “l’addio” del fratello

Buckhingham Palace ha recepito, con sorpresa, l’annuncio social lanciato dai Duchi del Sussex. Pare che nessuno fosse a conoscenza delle loro vere intenzioni, anche se nei fatti già da tempo si avvertiva la distanza siderale esistente tra la coppia e il resto della famiglia. Anche le notizie riportate dai giornali di gossip nei mesi scorsi facevano intuire di un ambiente non proprio sereno, nel quale addirittura Henry sarebbe entrato in conflitto con il fratello e Meghan con la cognata Kate. In ultimo, sono state le vacanze di Natale di sei settimane trascorse in Canada (e quindi lontano dalla famiglia reale) a far da preludio al definitivo taglio del cordone ombelicale. Proprio William, insieme al padre Carlo, sarebbe furioso per la decisione presa dal fratello. Malumori che si vanno ad aggiungere alla delusione provata da Elisabetta II.

Maria Mento