Oroscopo Paolo Fox di oggi 10 gennaio 2020: la Bilancia recupera in amore, lo Scorpione deve recuperare

Venerdì 10 gennaio 2020.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Il weekend inizia in maniera perplessa. È in discussione l’amore, ma non tanto le relazioni che sono sincere ma quelle che hanno conosciuto problemi nel passato. L’Ariete vuole fare passi in avanti e per far questo bisogna per aspettare la primavera: i questi giorni i nati del segno sembrano un po’ stanchi e frettolosi. Volete cercare delle risposte che non arrivano. Sabato e domenica le cose miglioreranno;

Toro. Il Toro sta vivendo un momento particolare. i nati del segno possono avvertire la voglia di esplorare il mondo, e questo di per sé è strano vista la natura conservatrice del Toro. quando è giovane, diciamo tra i 20 e i 30 anni, è avventuroso, mentre superata questa età diventa un osservatore. Ora, invece, anche le persone più in là con l’età stanno ritrovando la voglia di scoprire cose, luoghi ed emozioni nuove. I bugiardi, entro marzo, saranno fuori dalla tua vita;

Gemelli. Tu ti affidi alla comunicazione con gli altri: non sei il tipo da prediligere la vita in un ambiente isolato. Questa voglia di comunicare e di aggiustare delle situazioni vissute male nel passato è in te sempre più forte. adesso resistete alle provocazioni e ritrovate una grande energia da concentrare sull’amore. I sentimenti resistono agli attacchi esterni;

Cancro. La situazione migliora leggermente in questo fine settimana, anche se la confusione emotiva che stai vivendo è chiara pure agli altri. Forse fai un lavoro che non ami o devi rinnovare a breve un contratto e vuoi qualcosa che gli altri non sono disposti a darti. C’è sempre qualche confronto di troppo. Puoi mettere tutto in ordine ma non esagerare.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Devi stare più attento del solito se vivi in una coppia che ha conosciuto dei momenti di grande crisi. Le giornate che stanno arrivando sono di test per la coppia. Dal 13 gennaio andrà meglio, ma questi sono giorni utili per capire se una persona non è stata leale con te, se ti ha tradito o se la tua storia d’amore è debole. Non è improbabile che questo weekend ti veda nervoso;

Vergine. Una relazione con Toro, Cancro e Capricorno ti rende forte, così come con lo Scorpione che è dalla tua parte. Il 2020 è un anno epocale perché ti porta a costruire o ricostruire la tua vita su nuove certezze che ti arriveranno da Giove e Saturno. Entro febbraio arriveranno dei premi per i Vergine decisi sul lavoro. Non siate timidi;

Bilancia. Non è stata una settimana brillante, ma questo venerdì lo puoi vivere in modo sereno. Domani e domenica potrai addirittura recuperare in amore. Non è messo in dubbio quello che tu provi: il sentimento c’è ma potresti avere attorno delle persone che vogliono da te passi che non ti senti di fare. La Bilancia, di solito, è diplomatica, ma si troverà a chiarire con forza il suo pensiero di fronte a persone troppo insistenti;

Scorpione. Dall’estate del 2019 lo Scorpione cerca di risolvere dei problemi personali, legali e amorosi. Qualche volta riesce e qualche volta no. Ci sono delle persone che ti remano contro? Devi tentare di risolvere la cosa, così come se hai vissuto una crisi o se ancora avverti dei problemi fisici vissuti alla fine dello scorso anno. Alcune persone del segno anno vissuto male la fine del 2019 e sono state per contro proprio. Non essere troppo impetuoso nelle cose che fai: rischieresti di sbagliare; spesso vi mettete nei guai da soli ed è per questo che- anche se vi piace la sfida- ve ne capitano di ogni.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Oggi il Sagittario ha voglia di mettersi in gioco e vivere relazioni importanti. Questo trend positivo continuerà anche oggi e domani, con un sabato e una domenica che si riveleranno utili. Il Sagittario vive in bilico tra la sfrenata passione è la freddezza: non sopporta di essere costretto, ad esempio in una relazione, da un partner che gli sta troppo addosso e capita che si allontani. Questo che stai vivendo è un periodo di forza per l’amore ma in certi casi dovrai decidere proprio se continuare una storia o farla arrivare al suo capolinea. Chi vive due storie dovrà sceglierne una entro il 13 gennaio;

Capricorno. Mercurio, Giove e Saturno sono nel tuo segno e ti portano riflessione e ponderazione . Nel lavoro questi pianeti ti portano la voglia di portare avanti un progetto, di mettere in piedi una società: hai voglia di costruire, e potrai farlo- a seconda dell’età che hai- con le persone giuste accanto. È un momento nel quale stai risalendo la china. Spesso ti trovi solo per volontà del destino e devi rimboccarti le maniche da solo per riportare in pari la tua situazione: questo perché la tua tempra è forte;

Acquario. L’Acquario deve mettere in ordine le sue idee. L’ordine è necessario per le troppe cose che spesso si trovano a fare le persone del segno, e in questa ottica sarà importante l’apporto di Saturno che si farà sentire tra aprile e maggio. C’è bisogno che tu dica no a qualcosa o a qualcuno? Non avere paura e fallo. Se perdi qualcosa non è detto che sia un male, anzi potresti trarre dei benefici in altre sfere della tua vita (come la salute). L’Acquario, come lo Scorpione, ha chiuso l’anno non esattamente al massimo della forma;

Pesci. In questo weekend che è appena iniziato molti nati sotto il segno dei Pesci sentiranno l’esigenza di rivelare un grande amore. dalla prossima settimana ci sono delle novità belle: sorprese e l’ingresso di Venere nel tuo segno. Proprio per questo motivo i Pesci devono affrontare quello che li aspetta con ottimismo, senza lasciarsi andare ai dubbi o alla scontentezza. Questo cielo va sfruttato e bisogna andare incontro al futuro. Ci saranno delle proposte, anche lavorative, che saranno importanti. Hai Giove e Saturno favorevoli e questo indica una vittoria. Dunque, aspettati qualcosa di bello nei prossimi giorni, anche se molto dipende dalla professione che svolgi. Chi inizia ora un progetto sarà più forte di quanto lo è stato nel passato;

Maria Mento