Stasera in TV | Cosa c’è oggi, venerdì 10 gennaio 2020

La programmazione, in prima e seconda serata, di venerdì 10 gennaio 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di venerdì 10 gennaio 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone la prima puntata del nuovo show “Il Cantante Mascherato”. A seguire, una nuova puntata di “TV7”.

Su Rai 2 vanno in onda le serie “N.C.I.S” e “The Resident”.

Su Rai 3 va in onda il film “Io sono tempesta”: Numa Tempesta, un finanziere che gestisce un fondo da un miliardo e mezzo di euro e abita da solo nel suo immenso hotel deserto, pieno di letti in cui lui non riesce a chiudere occhio. In seconda serata, il programma di approfondimento “Storie minime”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone una nuova puntata di “Quarto Grado”, seguita da un nuovo episodio della serie tv “Il Commissario Schumann”.

Su Canale 5 va in onda la seconda puntata del “Grande Fratello Vip 4”. Subito dopo, il tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “Giusizia privata”: dieci anni dopo la brutale uccisione della moglie e della figlia, Clyde Shelton cerca di convincere il procuratore, che aveva indagato in passato, a riaprire il caso, nella speranza di ottenere quella giustizia attesa da un decennio. La sua vendetta sarà rivolta non solo verso chi ha permesso la grazia ai veri assassini, ma anche a un sistema che permette un atto così sconsiderato. A seguire, una nuova puntata di “Ieneyeh”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “Propaganda Live”, seguita dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Real Time va in onda una nuova puntata di “Bake Off Italia All Stars Battle”.

Rai 1

21:20 Il Cantante Mascherato

00:00 TV7

Rai 2

21:20 N.C.I.S

23:30 The Resident

Rai 3

21:20 Io sono tempesta (film)

23:30 Storie minime

Rete 4

21:20 Quarto Grado

00:30 Il Commissario Schumann

Canale 5

21:20 Grande Fratello Vip 4

01:00 Tg5

Italia 1

21:20 Giustizia privata (film)

23:30 Ieneyeh

La 7

21:20 Propaganda Live

23:30 Tg La7

Maria Rita Gagliardi