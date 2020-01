Cagliari-Milan, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming?

Diciannovesima giornata di Serie A al via con la sfida fra Cagliari e Milan. Il match è in programma oggi pomeriggio alle ore 15 e sarà visibile su Sky.

Il primo incontro della diciannovesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2019/2020 è in programma nel primo pomeriggio di oggi: nell’anticipo delle 15, il Cagliari di Maran riceve il Milan. Nella scorsa giornata il Cagliari è stato sconfitto pesantemente per 4-0 a Torino contro la Juventus, mentre il Milan non è andato oltre lo 0-0 in casa contro la Sampdoria.

Nel Cagliari rientra al centro della difesa Pisacane dopo il turno di squalifica: il difensore italiano farà coppia con Klavan, mentre Pellegrini e Faragò giocheranno da terzini. In avanti ci saranno Simeone e Joao Pedro con Nainggolan a supporto. In casa Milan è tutto pronto per l’esordio dal primo minuto di Zlatan Ibrahimovic: l’attaccante svedese farà coppia in avanti con il giovane Leao. Possibile panchina per Suso e inserimento di Castillejo; ballottaggio Calabria-Conti a destra. Conferma per Bennacer in mezzo al campo.

Le probabili formazioni:

Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Faragò, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone.

Milan (4-4-2): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Krunic, Bennacer, Calhanoglu; Ibrahimovic, Leao.

Diciannovesima giornata di Serie A, il Milan di scena a Cagliari nel primo anticipo del sabato: ecco dove poter vedere l’incontro in TV e in streaming

Cagliari-Milan è un’esclusiva di Sky Sport. Sarà possibile vedere il match in diretta dalle 15 su Sky Sport Serie A, canale 202, e sul canale 251. Su Sky Go, inoltre, sarà disponibile il Live-Streaming che permette di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili. Il match sarà visibile in streaming anche su NowTv.

I precedenti fra le due squadre a Cagliari in Serie A sono 37: 5 le vittorie dei padroni di casa, 15 quelle del Milan e 17 i pareggi complessivi. Nella scorsa stagione il match terminò sull’1-1: a segno Joao Pedro nel Cagliari e Higuain nel Milan.