Nuovo lavoro per Meghan dopo l’addio alla famiglia reale: la regina non l’ha presa bene

All’indomani dall’addio di Meghan e Harry alla famiglia reale britannica, la Markle sarebbe pronta a riprendere in mano la sua carriera di attrice

Lasciare la famiglia reale britannica implica perdere ogni beneficio, compreso quello economico. La decisione di Harry e Meghan dunque li porterà a diventare finanziariamente indipendenti ed è per questo che Meghan sarebbe addirittura pronta a riprendere in mano la sua carriera di attrice. E per lei ci sarebbe già un’offerta importante: stando a quanto riportato dal Times, la moglie dell’ormai ex Duca di Sussex non solo avrebbe già accettato ma anche firmato il contratto per una somma di 3 milioni di dollari. Un impegno, quello accettato da Meghan, che non la vedrebbe protagonista in veste di attrice quanto piuttosto di voce per la Disney. Un rumor che non ha fatto altro che alimentare le polemiche intorno alla coppia e alla loro decisione di lasciare, non è chiaro se in via definitiva o solo per un periodo di tempo prefissato, il Regno Unito.

Contratto di lavoro per Meghan Markle, cosa prevede

Ma cosa prevede il presunto contratto sottoscritto da Meghan? La Markle dovrebbe partecipare ad un progetto Disney del quale al momento non sono noti ulteriori dettagli, prestando la sua voce per uno dei protagonisti. Pare però che la voce sia stata registrata prima che la coppia decidesse di partire alla volta del Canada e che Meghan abbia accettato la parte in cambio di una donazione ad un’organizzazione chiamata Elephats Without, che opera nella protezione degli animali dal bracconaggio.