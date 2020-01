Lazio-Napoli, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming?

Diciannovesima giornata di Serie A, Lazio-Napoli è il secondo anticipo del sabato. Il match è in programma oggi pomeriggio alle ore 18 e sarà visibile in esclusiva su Sky.

Lazio-Napoli, gara valida per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, si giocherà oggi pomeriggio alle ore 18 allo Stadio Olimpico. La Lazio viene da ben 9 successi consecutivi ed è reduce dalla vittoria contro il Brescia ottenuta in extremis; il Napoli sta vivendo una stagione altamente negativa e nello scorso turno è stato sconfitto al San Paolo dall’Inter per 1-3.

In casa Lazio qualche problema fisico per Correa, il quale non si è allenato in settimana: sarà Caicedo a far coppia in avanti con il capocannoniere del campionato Ciro Immobile. Rientrano dalla squalifica Lucas Leiva e Luis Alberto; in difesa Luiz Felipe favorito su Patric. Nel Napoli continua l’emergenza in difesa: non saranno ancora disponibili Koulibaly e Maksimovic, sarà Luperto ad affiancare Manolas al centro della difesa, con Di Lorenzo a destra e Mario Rui a sinistra. Out anche Meret in porta, pronto Ospina. Milik sarà il terminale offensivo con Callejon e Insigne sugli esterni. Ruiz, Zielinski e Allan in mezzo al campo.

Probabili formazioni:

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui; Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

Diciannovesima giornata di Serie A, la Lazio ospita il Napoli allo Stadio Olimpico: ecco dove poter vedere l’incontro in TV e in streaming

Lazio-Napoli è un’esclusiva di Sky Sport. Sarà possibile vedere il match in diretta dalle 18 di oggi pomeriggio su Sky Sport Serie A, canale 202, e sul canale 251. Su Sky Go, inoltre, sarà disponibile il Live-Streaming che permette di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili. Il match sarà visibile in streaming anche su NowTv.

I precedenti fra queste due squadre a Roma in Serie A sono 63: 26 vittorie della Lazio, 18 del Napoli e 19 pareggi. Lo scorso anno si impose il Napoli per 1-2: vantaggio dei biancocelesti con Immobile e rimonta partenopea firmata da Milik e Insigne.