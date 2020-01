Madeleine McCann è “viva e vegeta” e si troverebbe in Germania. Le rivelazioni di una sensitiva

Una sensitiva afferma che Madeleine McCann vive con una nuova famiglia in Germania.

Stando a quanto affermato dalla “veggente”, i suoi nuovi genitori non hanno la minima idea che si tratti della bambina sparita nel nulla ormai quasi 13 anni fa.

Madeleine è scomparsa dall’appartamento per le vacanze della sua famiglia a Praia da Luz, in Portogallo, la sera del 3 maggio 2007. Le forze dell’ordine hanno cercato la piccola dappertutto: le ricerche sono ancora in corso.

La sensitiva Fia Johansson – che collabora con le forze dell’ordine statunitensi nei casi di persone scomparse – ritiene che la ragazza sia viva e vegeta.

Fia aveva recentemente affermato che Madeleine era stata rapita da un trafficante di bambini tedesco, ma era fuggita due anni dopo. Molto probabilmente ora si chiama Melanie e vive con una famiglia tedesca da qualche parte nel distretto di Colonia.

“I nuovi genitori hanno tra i 70 e gli 80 anni”

“La famiglia non sapeva nulla del modo in cui era stata persa e di come si era persa, perché l’hanno trovata quasi due anni dopo – ha detto la sensitiva al Daily Star Online – Lei non ricorda nulla, nessuno è a conoscenza di quello che è successo.”

“Il padre dovrebbe avere tra i 70 e gli 80 anni. La madre dovrebbe avere più o meno la stessa età, sono entrambi piuttosto vecchi”, ha poi aggiunto la sensitiva, che ha poi sottolineato che Madeleine/Melanie ha anche una sorella, più grande di lei di un paio d’anni.

Lo scorso maggio, un portavoce della campagna ufficiale Find Madeleine su Facebook ha ribadito che i suoi genitori, Kate e Gerry, “non credono nei medium e nelle sensitive”.