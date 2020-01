Oroscopo Paolo Fox di oggi 11 gennaio 2020: il Sagittario non deve chiudersi, il Capricorno è lanciato

Sabato 11 gennaio 2020. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Ci sarà una grande battaglia da combattere, per ora soltanto accennata ma che tra poco diventerà reale. Per cui, coloro che hanno voglia di vincere questa sfida devono prepararsi. Le stelle sono dalla tua parte sempre più man mano che ci sia avvicina al mese di aprile. Il 2020 per voi un anno di transizione, questo significa che devi accantonare quello che per te è poco redditizio per virare verso le cose che sono estremamente importanti. Siamo ancora agli inizi di tutto questo e dunque è normale che tu ti senta confuso e preoccupato. Ricorda che le situazioni e le persone attorno a te faranno la differenza;

Toro. Come abbiamo già detto, queste sono giornate utili per mettere alla prova i sentimenti. Probabilmente è anche una cosa giusta e fai bene a pretendere di avere delle risposte dal partner. Cerca, comunque, di capire bene con chi hai a che fare perché agitare le acque con segni come Ariete, Cancro, Capricorno potrebbe non servire a niente. Tra oggi e domani ti sentirai logorare dalla tensione. Il 2020 è un anno importante, che ti porterà giustizia. I Toro sono dolci e comprensivi, ma quando si arrabbiano sanno essere duri;

Gemelli. I Gemelli che sono soli devono guardarsi attorno. Il 2020 un anno particolare per questo segno: Venere, a breve, inizierà un transito che durerà per molti mesi. Tuttavia, siamo ancora solo agli inizi di questa fase positiva. Avremo, dunque, Gemelli più fortunati e meno fortunati. I più fortunati pensano già di cementificare la coppia, sposarsi e fare un figli. I secondi, invece, potrebbero allontanarsi dalla persona amata, o fisicamente o psicologicamente. La buona notizia è che puoi recuperare e che da una separazione potrebbe nascere dell’altro. Non avere più Giove opposto significa che le cose vanno meglio sul lavoro e che ora puoi progettare il futuro;

Cancro. Il Cancro, nei sentimenti, spesso è attratto da persone speciali. Le donne, che sono sensibili, in genere guardano a persone creative e particolari. Gli uomini cercano delle persone forti con cui stare. Ma attenzione: anche se il Cancro apparentemente è uno di quei segni che sembra farsi dominare, in realtà non lo fa mai. È comprensivo, sottomesso, può apparire come tale, ma alla fine è una persona che sa esattamente cosa vuole. Studiate i silenzi di una persona del Cancro: quando non parla ha il potere di fare sentire in colpa gli altri, anche se magari la colpa non è del suo interlocutore. I nati del segno vanno incontro a un periodo importante. Chi vive due storie deve scegliere entro febbraio.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. C’è lontananza in amore, e non si tratta solo di lontananza psicologica ma anche- in qualche caso- di distanza fisica. Venere è opposta e questo serve ad arrecare dello stress. Ad ogni modo, si va oltre. Certo, non tutti i casi d’amore sono gestibili o recuperabili. Dipende da te, da come vuoi muoverti, portare avanti un progetto e relazionarti agli altri. I Leoncini che vivono due storie dovrebbero prendere una decisione prima possibile. Queste giornate, a parte quest’agitazione di fondo, possono riservarti qualche intuizione creativa per il lavoro;

Vergine. Qualche Vergine attendeva delle risposte delle cose che non sono arrivate e questi ritardi causano tensione. Tu sei un tipo metodico, preciso e leale, per cui ti senti già di tono, triste, se ci sono delle persone che non ti seguono come vorresti o che prendono tempo. La buona notizia è che Giove non è più contrario. Se hai dovuto sopportare una situazione difficile nel passato sappi che si apre un periodo migliore;

Bilancia. Oggi e domani avete bisogno di stare un po’ per conto vostro. Non volete chiudere i rapporti ma è normale che vogliate ritagliare del tempo per voi. Se siete indecisi vi comportate come il Capricorno: avete bisogno di riflettere, ma questo non si può fare se c’è chi crea tensioni attorno. Nel lavoro stai facendo tanto e spesso ti prendi sulle spalle anche incarichi che spetterebbero ad altri, ma ora cerchi qualcosa di più. Hai la testa per aria: fai attenzione alle distrazioni e cerca di non farti male;

Scorpione. Luna e Venere sono dissonanti: ti senti abbattuto e oppresso da quello che ti succede attorno. Penso agli Scorpione che si sono separati o, meno drammaticamente, hanno vissuto una crisi sentimentale. I problemi e le divergenze, che nascono anche sul lavoro vanno superate. I problemi fisici che hanno afflitto alcuni nati del segno alla fine dell’anno ora sono in via di miglioramento, ma cercare sempre di non esagerare. Non ti affaticare in questo weekend.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Oggi e domani sono le giornate migliori per i sentimenti e per svagarsi. Venere è in posizione interessante e permette di relazionarsi agli altri in maniera diretta. Hai Anche Marte nel segno e questo ti dona coraggio, ambizione, passione. A proposito di passione: stai attendo a non viverne due contemporaneamente. Non di rado questo succede ai Sagittario, eccetto quelli che si sono chiusi in loro stessi. Chiudersi è quello che un Sagittario non deve fare. I nati del segno devono vivere a contatto con gli altri. Chi si isola lo fa perché non è sereno e si lascia andare al pessimismo: attenzione perché si corre il rischio di non sentirsi in perfetta forma;

Capricorno. Hai una grande energia, sai quanto vali e spesso ti imponi sugli altri. Nel lavoro, ti servono validi collaboratori. Giove e Saturno sono tuoi complici, sono nel tuo segno e possono solo darti ancora più forza. Nel 2020 la tua personalità prenderà il volo. Deciderai cosa fare e cosa non fare. Hai delle belle idee, lo dicono le stelle, ma come sempre poi sta a noi decidere come sfruttare le nostre carte. Ad ogni modo, l’anno ti rimette in gioco;

Acquario. Assieme a Scorpione, Toro e Leone, sei tra i segni che sentono di più la necessità dell’amore. I sentimenti sono in una fase di rivalsa. Se la tua coppia non è forte forse dovresti iniziare a guardarti intorno. L’Acquario detesta i soprusi e i prepotenti: chi h fatto il prepotente con te potrebbe essere allontanato dalla tua vita;

Pesci. L’anno scorso c’è stato un calo nell’attività professionale dei liberi professionisti nati sotto il segno dei Pesci. Adesso, invece, si assiste a una maggiorazione delle risorse a tua disposizione. Chi lavora a provvigione o grazie a contatti può aver già notato un miglioramento. Questo è solo il punto di partenza per un rilancio per un 2020 di forza. Non sottovalutare te stesso e le tue energie. In questo periodo ricorda che non devi necessariamente metterti in mostra: se altri falliranno nei loro compiti, automaticamente potresti subentrare tu. Grande cielo per grandi emozioni.

Maria Mento