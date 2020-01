Stasera in TV | La programmazione di sabato 11 gennaio 2020

La programmazione, in prima e seconda serata, di sabato 11 gennaio 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di sabato 11 gennaio 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone una nuova puntata del programma, condotto da Alberto Angela, “Meraviglie – La Penisola dei tesori”. In seconda serata, una nuova puntata del talk show “Io e te-Di notte”.

Su Rai 2 vanno in onda le serie tv “F.B.I” e “Instinct”.

Su Rai 3 va in onda il film “Dogman”: in una periferia sospesa tra metropoli e natura selvaggia, dove l’unica legge sembra essere quella del più forte, Marcello è un uomo piccolo e mite che divide le sue giornate tra il lavoro nel suo modesto salone di toelettatura per cani, l’amore per la figlia Sofia e un ambiguo rapporto di sudditanza con Simoncino, un ex pugile che terrorizza. In seconda serata, il docureality “Prima dell’alba”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il film “Bomber”: l’ex campione di pugilato Bomber finisce come marinaio, su una nave destinata alla demolizione. Nel porto di Livorno, Bomber si incontra con un bizzarro manager di pugilato, il quale coltiva, senza fortuna, il sogno di scoprire nuovi talenti. Questa sua ricerca è acuita dalla presenza di una ben attrezzata palestra nella base militare americana locale: la “Camp Darby”. Le sorti cambiano quando Bomber indica allo sfortunato manager un ragazzo, Giorgione, che ha visto all’opera in una rissa fra ragazzi. Giorgione, dopo un fortunato inizio agonistico, ha una crisi. Si presta a riscuotere tangenti per la mafia locale, ma poi si pente e, grazie a Bomber, ritorna a praticare la boxe. Riprendono gli allenamenti in vista del “match” con il campione americano Rosco Dunn. Giorgione perde perchè gli hanno intenzionalmente fratturato la mano destra prima dell’incontro, proprio come parecchi anni prima era successo a Bomber. Subito dopo, il film “Dredd-La legge sono io”.

Su Canale 5 torna l’appuntamento con “C’è posta per te”, seguito dal tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “Le 5 leggende”: Pitch, uno spirito del male conosciuto anche come l’Uomo Nero, minaccia di conquistare tutto il mondo e di far calare le tenebre sull’infanzia di molti bambini. Per scongiurare tale pericolo, i guardiani dell’infanzia Babbo Natale, Sandman, Dentolino e Calmoniglio, sono costretti a richiedere l’aiuto di Jack Frost, che vive nel corpo di un riluttante adolescente. Insieme formeranno una squadra di atipici super eroi, pronti a tutto per difendere i bambini dalla paura. A seguire, il film “Il piccolo principe”.

Su La 7 va in onda il film “Witness-Il testimone”: Rachel Lapp è una giovane vedova in viaggio con il figlioletto Samuel. Questi, durante una sosta presso una stazione ferroviaria, è testimone di un brutale omicidio. L’ispettore John Book, che sospetta di uno dei suoi colleghi, assume le indagini e si incarica della protezione del piccolo e della madre. Ferito gravemente nel corso della sua missione, Book si rifugia all’interno della comunità rurale degli Amish, che vivono dei prodotti della terra, conservando ancora gli usi e i costumi del XVIII secolo e a cui appartengono Rachel e suo figlio. In seconda serata, il film “Gli anni spezzati”.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Nove va in onda il film “Stargate”: in Egitto, nel 1928, viene rinvenuto un grande anello di metallo sconosciuto con incisi geroglifici, che anni dopo, grazie ad un giovane egittologo, Daniel Jackson, contattato da Catherine, la figlia di un archeologo autore della scoperta, e ora responsabile di un progetto del Governo americano al riguardo, si rivela essere una “stargate”, una porta interplanetaria, attraverso la quale un manipolo di soldati americani, guidati dal colonnello Jonathan O’Neil, approda insieme a Jackson in un pianeta simile all’antico Egitto, dove lavora una comunità di schiavi, che scambia dapprima per divinità gli sconosciuti, per poi ospitarli. Subito dopo, il film “Gomorra”.

