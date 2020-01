Chi è Max Felicitas, attore di film hard: età, biografia e curiosità

Cenni biografici su Max Felicitas, attore di film per adulti.

Curiosi di sapere tutto su Max Felicitas divenuto, negli ultimi anni, un vero e proprio fenomeno nel mondo dei film per adulti? Ecco, per voi, qualche cenno biografico, sull’aitante attore.

Max Felicitas è nato ad Udine, il 28 gennaio 1992. Fin da piccolo, mostra le sue doti artistiche, cantando e ballando ovunque andava. Dopo un’adolescenza passata sui libri con ottimi risultati e dopo aver conseguito la maturità scientifica, spinto dalle persone care inizia la carriera universitaria iscrivendosi alla facoltà di Economia Aziendale dell’Università di Udine in cui da subito riesce ad ottenere buoni risultati.

Al secondo anno, però, capisce che la carriera universitaria non fa per lui e inizia ad addentrarsi nel mondo della notte e dei locali notturni, all’inizio come cubista e spogliarellista. Così, lavora in tutta Italia e collabora con dei gruppi famosissimi di stripman, come ad esempio i “Centocelle Nightmare” a Roma, con cui si esibisce per la festa della donna del 2014.

Successivamente, viene notato da persone molto influenti nel settore del porno e dopo aver girato un film porno amatoriale, “Fish Eye vs Deepthroath” e dopo essere stato premiato da Franco Trentalance come “miglior porno attore emergente” al Bergamosex del 2014, si presenta ad un provino di Rocco Siffredi.

Biografia e curiosità su Max Felicitas

Quest’ultimo afferma che, su 150 ragazzi provinati, è il migliore e lo porta con sè a Budapest dove gira diverse scene. Inizia, così, a a girare l’Europa e collabora con grandi produzioni internazionali del settore. Si presenta come ospite nelle più prestigiose discoteche d’Italia, iniziando un breve tour nazionale.

In breve tempo, fa anche delle ospitate molto importanti in televisione, tra cui: “Avanti un altro”, dove va come ospite e concorrente nella puntata speciale dedicata alle donne, “E poi c’è Cattelan”: dove si presenta nudo in trasmissione, presentando un piccolo siparietto sull’“Isola dei famosi” e “Grand Hotel Chiambretti”, dove si presenta insieme a Rocco Siffredi, che spende ottime parole nei suoi confronti e dove presenta anche il suo primo singolo “Sixtynine”.

In seguito ai passaggi televisivi, inizia la sua scalata e diventa testimonial di siti internazionali del mondo dell’hard, come ad esempio “CAM4” che, grazie ad un format inventato dallo stesso Felicitas, gli permette di viaggiare il mondo (Thailandia, Abu Dabi, Amsterdam, Berlino) e conoscere tutte le abitudini sessuali più strane. Lancia come testimonial anche un altro sito porno, “xtime.tv”, che inizia a diventare conosciutissimo in poco tempo.

Decide di puntare anche su lato artistico e musicale e, così, arriva a produrre tre inediti che riscuotono grande successo e gli permettono di fare ospitate in numerosi locali e di avere un grande successo sui social Network. Rilevante è la parodia musicale che ha fatto uscire nel maggio del 2015, con cui solo su Facebook ha ottenuto ben 5 milioni di visualizzazioni.

Si ritiene uno spirito libero e un grande sognatore e anche attualmente continua sempre a progettare cose nuove e a stringere nuove collaborazioni con artisti sempre più importanti.

Maria Rita Gagliardi