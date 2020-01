La classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox: previsioni astrali valide dal 13/01/2020 al 19/01/2020

Ritorna il nostro appuntamento domenicale con la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox. È la rubrica dell’oroscopo che Paolo Fox propone sul settimanale Di Più a farci da guida con le stelline dei segni più fortunati.

Due stelle per lo Scorpione

Scorpione. L’amore è importante, per tutti. E allora, se c’è una persona che ti piace questa è la settimana ideale per aprirti a lei o frequentarla. Oppure, potresti scoprirti interessato a una persona con la quale non avresti mai voluto intrecciare una storia. Le strade dei sentimenti sono imprevedibili e Venere sta per tornare attivo nel tuo segno. Devi proteggere le relazioni che sono importanti. Questa sarà una settimana importante anche per “parlare sul lavoro: cerca di affrontare un esame, un capo. Fai attenzione alle spese superflue. In generale, la fatica si fa sentire e dovrai aspettare per raccogliere i risultati di quello che stai facendo. La fortuna ti consiglia di stare attento negli affari a causa del transito dissonante (da giorno 16) di Mercurio.

Tre stelle per Gemelli, Leone, Vergine e Sagittario

Gemelli. Marte opposto ti porta nervosismo e complica le situazioni sul lavoro. Sei nervoso e fai troppe cose senza avere una precisa programmazione. Devi mettere ordine nei tuoi impegni. Aspetti delle risposte che ancora non sono arrivate. In amore avverti che qualcosa sta per cambiare. Occhio alle giornate di martedì e mercoledì, che saranno le più confuse. Devi fare ordine- e non sarà facile- tra problemi di gelosia, di denaro e anche fare i conti con qualche delusione. La fortuna ti suggerisce di puntare sui primi giorni della settimana: potresti avere intuizioni e occasioni che non andrebbero fatte scappare;

Leone. In amore torna, finalmente, un po’ di quiete e anche Venere torna a essere dalla tua parte. Certo, devi capire cos’è successo nei periodi di tensione vissuta: chi è in coppia da tempo potrebbe desiderare di fare pace, dopo una crisi, ma altri potrebbero decidere di mettere la parola fine. Potresti anche decidere di attuare la tattica del silenzio per far parlare il partner e scoprire come la pensa lui. Attenzione al vostro orgoglio ferito. Sul lavoro le novità sono buone. Hai più facilità di azione e da giorno 16 può arrivare una risposta che stai aspettando. Buone notizie riguarderanno anche le entrate economiche, anche se il denaro per ora viene speso (ma non per colpa tua). La fortuna di questa settimana è media e ti consiglia di fare attenzione agli affari che ti propongono: controlla bene con chi hai a che fare prima di buttarti;

Vergine. Il transito di Giove e Saturno continua a regalarti fortuna in ambito professionale. A metà settimana rischierai di far venire fuori la tua aggressività: mantieni la calma se non vuoi passare dalla parte del torto. Nei sentimenti potrebbe pesare l’opposizione di Venere. Nulla di grave per i rapporti stabili e seri, che risentiranno- al massimo- solo di qualche fastidio. Capita, soprattutto, a chi frequenta segni “stralunati” come possono essere Acquario e Gemelli. La Luna è a tuo favore e ti causa un po’ di nervosismo, ma da sabato si recupera. La fortuna che la giornata migliore della settimana sarà quella di sabato, ma che non conviene tentare la sorte andando a casaccio;

Sagittario. Marte transita nel segno e rende questa settimana molto passionale. In amore vanno eliminate le situazioni ambigue e le incomprensioni. Da martedì e giovedì cerca di evitare le questioni che possono portare caos e litigi. Tensioni anche nella professione, dove ci sono delle cose da mettere in chiaro. Collabori con persone o società che si trovano lontane? Agisci in prima persona. La fortuna dice che le stelle ti accompagnano fino a venerdì: dopo sarebbe sbagliato esporsi.

Quattro stelle per Ariete, Cancro e Acquario

Ariete. Devi agire entro la fine della prossima settimana se vuoi introdurre delle novità lavorative nella tua vita. L’anno è appena iniziato e non sei ancora al meglio: per iniziare a vedere qualcosa di interessante bisognerà attendere l’arrivo della primavera. Il consiglio è comunque quello di non accontentarsi perché si può avere di più. In amore hai voglia di concretezza. Venere è neutrale. Se hai vissuto di recente una delusione bisogna andare avanti e smetterla di pensare al passato. Non farti, per, nemmeno trasportare da entusiasmi azzardati. I giovani che hanno vissuto delle complicazioni negli ultimi mesi devono approfittare di questa situazione. La fortuna dice che queste sono giornate in cui potrai risolvere un contenzioso e che andrà meglio dal 18;

Cancro. Questa settimana va meglio, anche se sei ancora reduce della pesantezza con la quale si è chiuso il 2019. Nei sentimenti potrai riscoprire la leggerezza. Tuttavia, saranno 7 giorni impegnativi. Sfrutta i primi giorni della settimana per chiarire le cose che non funzionano. Questo cielo ti regala una protezione insolita in ambito professionale. Responsabilità e complicazioni più facili da sopportare e da risolvere rispetto al passato. La fortuna dice che la Luna renderà dolce la giornata di sabato;

Acquario. Mercurio avvia un transito che ti porterà delle novità importanti, specie se stai pensando a un trasferimento lavorativo. Sarà anche più facile risolvere un problema di natura economica. In generale ci sono novità per il futuro. Venere lascia il tuo segno ma non è escluso che ti abbia portato, nelle settimane passate, novità e passione. Torna anche la voglia di fare l’amore. attenzione sabato: potresti vivere un momento di agitazione inutile. Il consiglio: non perderti negli ideali di amore che poi non esistono nella realtà. Devi seguire amori veri e non farti desiderare. Si prospettano nuovi amori ed esperienze, ma molto dipende anche dalla tua età. La fortuna indica che le giornate di metà settimana saranno le migliori. Situazione positiva il 16 gennaio.

Cinque stelle per Toro, Bilancia, Capricorno e Pesci

Toro. Sei forte, in amore, anche grazie al favore che ti riserva Venere. Puoi evitare una crisi in amore: è vero che tu sei testardo, ma la mediazione ti può aiutare. Potrai ricevere una bella notizia. Qualcuno ti deve delle risposte? Chiedi. Esami, prove, corsi di formazioni per il tuo futuro professionale: sono queste le situazioni che le stelle favoriscono nei prossimi sette giorni. Le nuove esperienze porteranno fortuna. La fortuna consiglia di sfruttare le prime giornate della settimana. Un calo ci sarà sabato;

Bilancia. Settimana interessante dal punto di vista professionale. Ti troverai a dover modificare dei progetti o dei programmi che già avevi stilato in vista dei prossimi sei mesi. Occhio a delle speculazioni errate. In amore ti devi impegnare per superare la fase di crisi vissuta nei due mesi appena trascorsi. Ora è più facile portare avanti un nuovo amore. Potrai dispensare amore a coloro che ami. Bene il fine settimana. La fortuna dice che puoi fare quello che desideri, a patto di non azzardare. Sabato giornata migliore della settimana;

Capricorno. Giove e Saturno nel segno ti dicono che puoi fare quello che vuoi della tua vita, sia in amore sia nel lavoro: la volontà adesso, è solo la tua. Sarai affascinante e sabato sera le stelle ti regaleranno qualcosa in più. Devi chiederti che cosa vuoi davvero, ma le stelle sono talmente a tuo favore che non succede nulla è solo perché sei tu il problema: potresti essere troppo sfiduciato. Sul lavoro puoi realizzare i progetti che desideri nel giro di poche settimane. Qualcuno ti contesta o non ti appoggia? Sarà messo da parte. Ricorda: chi semina molto e bene raccoglierà presto i frutti della sua semina. La fortuna dice che c’è una situazione di forza, in particolare tra le giornate del 13 e del 15 gennaio;

Pesci. Potrebbe arrivare una chiamata lavorativa per te. Devi stilare un programma dei progetti da portare avanti nell’immediato e fare bene attenzione alle clausole contenute nei contratti, prima di firmarne qualcuno. Occhio alla sola giornata di martedì, quando si registrerà un calo. Fase analitica anche nei sentimenti, dove Venere nel segno ti regala una situazione interessante e ti aiuta a dimenticare qualche brutta delusione. Devi cercare di capire quali siano i tuoi sentimenti. Rapporti con amici e familiari, ora, sono messi meno in discussione. Potrai vivere un incontro piacevole. La fortuna dice che da mercoledì le stelle sono convincenti. Puoi vivere una situazione di benessere;

Maria Mento