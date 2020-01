Domenica Live, Nina Moric sulla scomparsa di Luigi Mario Favoloso: “Sta bene ed ha premeditato tutto”

Nina Moric, ospite in esclusiva a “Domenica Live”, dice la sua sulla presunta scomparsa dell’ex Luigi Mario Favoloso.

Luigi Mario Favoloso è ancora agli onori delle cronache per la sua presunta scomparsa. Il ragazzo, ex concorrente del “Grande Fratello 15” ed ex fidanzato di Nina Moric, avrebbe fatto perdere le sue tracce, da quindici giorni, da Torre Del Greco, dove era andato, per trascorrere le vacanze natalizie (ve ne abbiamo parlato qui).

In un secondo momento, come testimoniato in una puntata di “Pomeriggio Cinque”, il ragazzo è stato avvistato su un treno diretto a Milano. La madre Loredana è stata ospite di diverse trasmissioni tv, tra cui proprio “Pomeriggio Cinque” e “Storie italiane”, ma non ha voluto rilasciare dichiarazioni a “Chi l’ha visto?”, decidendo di ritirare la denuncia di scomparsa. Il personal trainer di Favoloso e della Moric, a “Pomeriggio Cinque”, a sua volta, ha rivelato che Luigi sarebbe scomparso dopo aver accusato Nina di tradimento, minacciando addirittura di suicidarsi.

Questo pomeriggio, in esclusiva, Nina Moric è stata ospite a “Domenica Live” per dire la sua sulla questione. La showgirl croata ha esordito dicendo che ha deciso di partecipare alla trasmissione perchè, in passato, è stata aggredita da Luigi:

“Mi hanno messo in mezzo. E’ giusto che racconti la verità. Ieri sono stata minacciata. Mi sono consultata con il mio avvocato. Sono sotto pressione per questa storia. L’ho visto l’ultima volta 19 dicembre. Si era arrabbiato per un messaggio innocuo mandato da un amico in comune. Mi ha accusato di tradimento. In teoria, sono due anni che ho una storia quasi finita ma non riuscivamo a staccarsi ancora definitivamente. Al ritorno di mio figlio, mi sono risvegliata da questo incubo. Lui mi è stato vicino dal punto di vista umano”

Luigi avrebbe picchiato Nina diverse volte:

“Lui aveva degli attimi violenti in cui usava le mani. Si parla di violenza fisica e psicologica. Si è sfogato su di me in una maniera molto forte, per l’ennesima volta. Da lì ho detto basta. Ha fatto le sue valigie e se ne è andato. Quando se ne è andato ha continuato a cercarmi. Era giusto che se ne andasse, non potevo seguire questa cosa. Quando si perde fiducia, rispetto, tutte le qualità che rendono una coppia complice, non c’è più nulla”

E ancora:

“Subentra un meccanismo in cui continui a dire: ‘E’ colpa mia’. Anche io ho commesso degli errori, non sono una santa. Non sono una persona facile, io sono sola, mi sono completamente allontanata da tutti gli amici. Io non riuscivo a dire ‘basta’. E’ successo un episodio, un po’ prima, che purtroppo ha subito anche Carlos, stesso tipo di atteggiamento. Non potrei mai scherzare sulla vita di mio figlio e queste parole. Carlos è un ragazzo meraviglioso. Luigi andava d’accordo con Carlos. Aveva dei black out. Una sera, è riuscito a fare del male a mio figlio. Ho chiesto scusa a Carlos, mi sentivo in colpa perché non mi sarei mai aspettato una cosa del genere. Lui mi ha detto: ‘Mamma lo perdono perché ci sono maschi ed uomini. Luigi è un maschio perché è debole’. Lui l’ha perdonato subito. Ad oggi, Carlos gli vuole bene. Per me questa storia è chiusa. Mi vergogno di me stessa. E’ difficile. Questa relazione era tossica, disgustosa, squallida, malsana. Essere libera… mi sento veramente bene. Sono tornata a respirare”

Nina Moric: “La scomparsa di Luigi Mario Favoloso è una messinscena”

Secondo Nina, la scomparsa di Luigi Mario sarebbe nient’altro che una trovata pubblicitaria:

“Lui è un calcolatore. Lui sa benissimo. Le minacce sono da parte sua. Ho ricevuto una cosa allucinante sul mio cellulare. Se una persona ha in archivio alcune personali, per quale motivo?! Aveva sempre un piano B. Mi ha detto che domani sarà tutto su Twitter e farà di tutto per rovinarti. Era lui, ero a casa mia, da sola. Stavo con lui. Come mai spuntano queste foto a distanza di 5 anni. E’ una persona con la mente deviata. Io sono certa che ha una mente diabolica. Questa scomparsa è una finzione fin dall’inizio. Tutta la famiglia deve starmi lontana, non devo nominare me e mio figlio. La mamma sa tutto. Questo caso è una vergogna per tutte le persone davvero scomparse”

Infine, su Fabrizio Corona, venuto a conoscenza delle presunte aggressioni, ai danni del figlio Carlos:

“Io e Fabrizio siamo amici da quando è tornato a casa. Fabrizio è una testa calda, è sempre il padre di mio figlio. Lui lo ama lo adora. Fabrizio ha saputo tutto. Meglio che non parlo. Mio figlio è un angelo. La vita mi ha dato dei momenti bui, però, mi ha dato un figlio talmente splendido che, forse, non me lo merito. E’ speciale”

Maria Rita Gagliardi