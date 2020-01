L’addio di Harry e Meghan, parla il Principe William: tristezza e delusione per la decisione presa

I reali inglesi hanno vissuto con sbalordimento e shock l’annuncio dato da Meghan e Harry sulla loro volontà di “abbandonare” i loro incarichi istituzionali. Il Principe William ha parlato di tristezza

I Windsor in crisi dopo l’annuncio, inaspettato, fatto da Harry e Meghan. Sono trascorsi tre giorni dalla bomba che i Duchi del Sussex hanno sganciato su Buckingham Palace e l’attenzione sulle reazioni della casata reale inglese rimane sempre massima. Per la prima volta, pare che il Principe William si sia sbottonato e abbia parlato della tristezza provata per questo annuncio e per come stanno evolvendo i rapporti con suo fratello.

L’addio di Harry e Meghan, le rivelazioni di William: “Non posso più tenere il braccio a mio fratello”

La rivelazione sarebbe stata fatta agli amici: il Duca di Cambridge avrebbe parlato, finalmente, dei suoi rapporti con il fratello. Sono queste le prime indiscrezioni che confermerebbero quanto già ventilato dai tabloid nei giorni scorsi, e cioè che anche William è rimasto profondamente deluso dal comportamento tenuto dal fratello e da sua moglie. William avrebbe fatto riferimento e a se stesso e al secondogenito di Diana come due entità ormai separate.

Quello che William avrebbe detto è stato rivelato al Sunday Times:

“Ho stretto il braccio a mio fratello per tutta la vita e non posso più farlo; siamo entità separate. Sono triste per questo. Tutto ciò che possiamo fare e tutto ciò che posso fare è cercare di supportarli e sperare che arrivi il momento si sia tutti dalla stessa parte. Voglio che tutti giochino nella stessa squadra“.

L’addio di Harry e Meghan, il messaggio di compleanno (ignorato) inviato alla cognata Kate e il prossimo incontro con i parenti

Tre giorni fa, il 9 gennaio, Kate Middleton ha festeggiato il suo 38esimo compleanno. La circostanza dell’annuncio del divorzio dalla Royal Family, avvenuto proprio in quelle ore, ha un po’ messo in ombra la ricorrenza. I Duchi del Sussex, comunque, le hanno inviato un messaggio di auguri su Instagram. Forse anche con l’intento di mostrarsi disponibili a distendere i toni aspri di questi ultimi giorni. “Auguriamo un compleanno molto felice alla duchessa di Cambridge”: questo il testo, semplice, del messaggio, arricchito dall’aggiunta di un cuore e dell’immagine di una torta. Pare che, però, Kate non abbia reagito al commento e che anche lei sia delusa.

Secondo quanto riportato da Di Lei qualche ora fa, la Regina avrebbe convocato la famiglia al Castello di Sandringham proprio per discutere di quanto accaduto. All’incontro, che si terrà lunedì (come dalla Press Association), saranno presenti il diretto interessato Harry, il fratello William e il padre Carlo. Grande assente Meghan, da cui il grande distacco ha preso anche il nome (gli inglesi hanno ribattezzato come “Megxit” l’addio alla Royal Family): la Duchessa del Sussex è tornata in Canada, dal figlio Archie, lasciando a Harry il compito di gestire la crisi. William e Carlo potrebbero cercare di ostacolare il trasferimento dei due in Canada, negando loro i fondi necessari al compimento di questo passo.

Maria Mento