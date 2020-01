Uccidono un lupo nel silano e lo appendono ad un cartello stradale: si cercano i “barbari” che hanno commesso il reato

Lo hanno avvelenato prima di appenderlo ad un cartello stradale. Succede a Catanzaro l’orribile violenza gratuita contro un lupo

E’ accaduto a Marcellinara, provincia di Catanzaro, l’ignobile episodio di violenza di cui è stato vittima un lupo. I cittadini presenti sul luogo hanno allertato tempestivamente i Carabinieri della guardia forestale.

Immediata la reazione della associazioni animaliste ed ambientaliste

Il destino ha voluto che l’inutile violenza si consumasse proprio a ridosso del giorno in cui l’ente del Parco nazionale della Sila stava presentando un progetto a tutela dei lupi e della loro biodiversità. Il progetto era nato proprio con il fine di sensibilizzare su un argomento la cui emergenza è oramai acclarata.

Un report del wwf dal titolo “Non è un paese per lupi” segnala come in Italia Ogni anno in Italia “sono circa 300 i lupi che muoiono a causa dell’uomo e di questi, almeno uno su due è vittima di bracconaggio”, ribadendo l’urgenza di approva per le regioni più a rischio un Piano di Gestione e conservazione del lupo.

