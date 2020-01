La proposta di matrimonio è fiabesca: ecco l’uomo che ha modificato un film Disney per chiedere la mano della sua bella

Lee Loechler ha scelto un modo tenerissimo e fiabesco per chiedere la mano della sua fidanzata: ha modificato ad hoc il cartone animato Disney della “Bella Addormentata”

Immaginate di andare al cinema pensando di assistere alla normale proiezione di un cartone animato della Disney e di ritrovarvi, inaspettatamente, a quella che è già stata definita la proposta di matrimonio più bella dell’anno. Siamo a una proiezione del cartone animato Disney “La Bella Addormentata” e in sala c’erano i due protagonisti della vicenda che stiamo per raccontarvi: Lee Loechler e la sua fidanzata (chiaramente ignara di quello che il suo compagno ha messo in piedi per lei, per chiederle di diventare sua moglie).

Modifica “La Bella addormentata” per fare una proposta di matrimonio, ecco la romantica trovata di Lee Lochler

Lee Loechler ha realizzato una proposta di matrimonio, nei confronti della sua fidanzata, che sicuramente sarà ricordata a lungo. Per realizzare questa sorpresa romantica il giovane è arrivato a modificare un film Disney, salvo poi portare al cinema– con la complicità dello staff- l’ignara fidanzata.

Ed ecco che cosa è accaduto in sala. Sullo schermo, a un certo punto, sono apparsi la Principessa Aurora e il Principe Filippo. Ma nessuno dei due ha l’aspetto che siamo soliti ricondurre al classico film Disney, e cioè lunghi capelli biondi per lei e capello corto, ugualmente biondo, per lui. No. I personaggi animati di questa ancor più romantica versione de “La Bella Addormentata” sono proprio Lee Loechler e la sua compagna. Il Principe Lee ha dunque salvato la Principessa dal sonno profondo al quale è stata condannata con il suo bacio: questo è quello che è avvenuto poco prima che i presenti in sala potessero assistere alla vera dichiarazione .

Modifica “La Bella addormentata” per fare una proposta di matrimonio, Shutui ha detto sì

Il video che immortala questo momento è diventato virale sui social e mostra le reazioni di una stupitissima Shutui (questo il nome della giovane) nei confronti di quanto, a sorpresa, ha visto accadere sullo schermo. Di tanto in tanto nel video si vede che Lee si gira per osservare la sua reazione, per capire se la sua amata sia felice di questa sorpresa (e di questa proposta arrivata tramite grande schermo). Le facce stupite della donna lasciano presto spazio a dei sorrisi che fanno ben sperare: la sorpresa pare essere stata gradita.

E infatti, dopo il bacio che risveglia Aurora, è proprio Lee a sollevarsi in piedi– in sala- e a chiedere la mano della sua fidanzata, tirando fuori un anello di fidanzamento. Shutui, con grande gioia di tutti, ha risposto di sì. Alle loro spalle, gli altri presenti in sala sono tutti felici e sorridono estasiati. Qualcuno scatta anche delle foto per immortalare il romantico momento. All’uscita del cinema i due futuri sposti vengono salutati da un “Congratulations Shutui and Lee” apparso nello spazio solitamente riservato ai titoli dei film in programmazione.

Maria Mento