Verona-Genoa, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming?

Diciannovesima giornata di Serie A, il Verona riceve il Genoa al Bentegodi. Il match è in programma oggi pomeriggio alle ore 18 e sarà visibile su Sky.

Verona e Genoa si sfideranno nel match delle 18 di oggi, valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Nel turno precedente il Verona ha battuto 0-2 la Spal a Ferrara, mentre il Genoa ha conquistato tre punti d’oro a Marassi contro il Sassuolo.

Pazzini dovrebbe essere confermato in avanti al posto di Stepinski, nonostante l’attaccante italiano sia stato colpito da un virus influenzale nei giorni scorsi. Amrabat rientra dalla squalifica e riprende posto in mezzo al campo al fianco di Veloso. Nel Genoa Pandev e Sanabria dovrebbero formare la coppia offensiva, ma Favilli e Destro restano opzioni plausibili. Ballottaggi Biraschi-Zapata e Ankersen-Ghiglione.

Probabili formazioni:

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Verre, Zaccagni; Pazzini.

Genoa (3-5-2): Perin; Biraschi, Romero, Criscito; Ankersen, Sturaro, Radovanovic, Behrami, Pajac; Pandev, Sanabria.

Verona-Genoa è un’esclusiva di Sky Sport. Sarà possibile vedere il match in diretta a partire dalle 18 di oggi pomeriggio sui canali Sky Sport Serie A (canale 202) e su Sky Sport 251. Su Sky Go, inoltre, sarà disponibile il Live-Streaming che permette di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili. Il match sarà visibile in streaming anche su NowTv.

A Verona in serie A le due squadre si sono affrontate 12 volte: 5 i successi del Verona, 2 del Genoa e 5 i pareggi in totale. L’ultimo incontro risale alla stagione 2017/2018: in quell’occasione a imporsi furono i liguri per 0-1 grazie a un gol messo a segno da Pandev.