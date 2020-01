Cotto e Mangiato, ricetta 13 Gennaio: frittata bicolore

Un’altra settimana gastronomica si aspre nella rubrica di Cotto e Mangiato. Oggi Tessa Gelisio ha proposto come ricetta la frittata bicolore.

La ricetta della frittata bicolore

Per quel che concerne gli ingredienti, sono:

200 GR di cavolo cappuccio rosso

4 albumi

Succo di 1 Limone

Abbondante formaggio grattugiato

2 tuorli

Preparazione

La frittata di oggi è molto particolare. Per prima cosa bisogna pulire e mettere a lessare il cappuccio rosso. Quando sarà pronto, adagiarlo in una ciotola con dell’olio e mixare bene.

Preparare due ciotole. Prendere quattro uova e ricavarne solo gli albumi. Mettere due albumi per ogni ciotola. Poi mettiamo metà del purè di cavolo in una ciotola e metà in un’altra, grattugiare abbondante formaggio per ognuno dei contenitori e amalgamare tutto. Vediamo che il cavolo reagirà con l’albume diventando blu. In una sola ciotola poi premere un limone così che il composto possa diventare viola e amalgamare. Avremo così un composto blu e uno viola.

Prendere una padella mettere dell’olio e far riscaldare poi versare i due composti facendo attenzione che ognuno resti nella propria metà padella. Quando sarà cotto da un lato girare la frittata bicolore e nel frattempo che cuoce la seconda parte, adagiare un tuorlo d’uovo su ogni metà colorata. La bizzarra frittata sarà così pronta.