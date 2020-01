Cristiano Ronaldo, il segreto della sua forma fisica? Pisolini, allenamenti e dieta

Cristiano Ronaldo ha una tabella giornaliera fatta di pisolini, pasti e allenamenti personalizzati che gli permette di mantenere la forma fisica perfetta.

Gli ultimi mesi del 2019 per Cristiano Ronaldo sono cominciati con dubbi sul suo stato di forma, critiche per la reazione alla sostituzione e prestazioni poco extra e molto terrestri. Insomma più d’uno aveva decretato la fine della carriera del lusitano, ma dicembre e questo inizio di gennaio hanno ribaltato tutto. Nell’ultimo mese dell’anno CR7 è tornato a segnare con continuità e nelle prime due partite di dicembre ha fatto 4 reti (da sottolineare la prima tripletta nel campionato italiano).

Se prima gli appassionati di calcio lo davano per bollito, adesso si stupiscono di come faccia a mantenere una simile qualità ed un simile rendimento alla soglia dei 35 anni. Pochissimi eletti, in effetti, sono riusciti a mantenersi decisivi anche nelle fasi finali della carriera, quasi nessuno invece a mantenere persino le stesse medie realizzative. Qual è allora il segreto del campione juventino? A spiegarcelo è ‘Novella 2000‘.

Il segreto della forma fisica di Cristiano Ronaldo

Se il portoghese sia davvero il più forte calciatore di sempre è questione per i bar e per i giornalisti sportivi. Impossibile invece avere dubbi sul fatto che la sua forma fisica sia invidiabile ed addirittura i suoi risultati nei test gli permetta di dimostrare 10 anni di meno. Qual è dunque il segreto di una forma fisica così straordinaria. In un articolo di ‘Novella 2000’ vengono spiegate tutte le abitudini del lusitano.

Una parte importante la svolge la dieta: Cristiano effettua 6 pasti al giorno a distanza di 3-4 ore l’uno dall’altro. Gli alimenti consentiti sono: proteine magre, fibre, cereali, vitamine e sali minerali. Banditi i condimenti come olio e sale e soprattutto l’alcol, il campionissimo può bere solo acqua e spremute (non meno di 2 litri al giorno). Questa alimentazione, accoppiata ad un regime rigido del sonno (5 pisolini da 90 minuti, per un totale di 7,5 ore di sonno a giornata) gli permettono di mantenersi energico per tutta la giornata. Infine gli allenamenti personali: oltre agli allenamenti con la squadra CR7 per 5 giorni alla settimana si allena facendo palestra, corsa, pilates e nuoto a casa.