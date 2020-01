Ilary Blasi con ironia svela: “È umiliante stare con uno come Francesco Totti” – VIDEO

Ilary Blasi a Che Tempo Che Fa ha parlato di Francesco Totti e di come sia essere sua moglie, ecco cosa ha detto la nota conduttrice

Ilary Blasi ospite di Fabio Fazio a Che Tempo che fa ha parlato di come sia essere la moglie di Francesco Totti.

La nota ed amata conduttrice ha fatto sapere che in molti dedicano più attenzione al marito, con ironia ha infatti detto: “È umiliante stare con uno come Francesco Totti. Non vieni calcolata, sei inesistente. C’è di peggio, ma me ne sono fatta una ragione”.

La Blasi ha fatto poi sapere che il marito solitamente non fa le cose di sua spontanea volontà, se però gli chiede qualcosa la fa.

Sara Fonte