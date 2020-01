Lutto per la Iena Matteo Viviani. Su Instagram, il post: “Buon viaggio papà”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matteo Viviani (@matteo_viviani_iena) in data: 13 Gen 2020 alle ore 7:47 PST

Con questo post condiviso su Instagram, la Iena Matteo Viviani ha voluto condividere coi suoi tanti follower (oltre 388mila) il saluto al padre.

Il noto volto del programma Mediaset non fornisce ulteriori dettagli in merito, ma sono in parecchi nei commenti ad esprimere le proprie condoglianze a Viviani – fra di essi anche altri protagonisti delle Iene e dei programmi Mediaset, come Melita Toniolo.

In precedenza la moglie Ludmilla Radchenko aveva postato su Instagram un’altra foto di famiglia, con Viviani accompagnato dal padre e con in braccio il figlio neonato, annunciando la scomparsa del padre del compagno (annuncio accompagnato da un bel messaggio legato al susseguirsi delle generazioni – tutte presenti nella foto postata dalla bella artista russa).