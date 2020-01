Manchester City, la vittoria si festeggia con 15 influencer italiane. Dagospia svela l’indiscrezione

Il dopo partita del match calcistico disputatosi tra Manchester City e Aston Villa (partita che ha visto trionfare il primo club) si è colorato di tinte rosa grazie alla presenza di 15 giovani donne italiane. Ecco il retroscena

A Birmingham, il Manchester City ha affrontato i padroni di casa dell’Aston Villa in un match calcistico che ha decretato il trionfo della seconda squadra dell’omonima città inglese. Ma la notizia, se la guardiamo prettamente dal punto di vista del gossip, non sta nel travolgente risultato finale che ci parla di sette reti realizzate in totale (per un risultato secco di 6-1). No. Il retroscena, piccante, è stato svelato da Dagospia: i giocatori del Manchester City avrebbero festeggiato la vittoria intrattenendosi in compagnia di 15 giovani donne italiane arrivate appositamente in aereo dall’Italia. Le donne in questione sarebbero modelle e influencer e si troverebbero ancora in terra inglese.

I giocatori del Manchester City con 15 influencer italiane, la festa in un lussuoso hotel di campagna

Una festa blindata e segretissima per festeggiare, appunto, una vittoria schiacciante ottenuta su campo da gioco. Stiamo parlando dei calciatori del Manchester City, che ieri hanno travolto per 6 reti a 1 i colleghi dell’Aston Villa, in un match valido per la classifica finale del campionato di Premier League. A svelare come e dove si sarebbero svolti questi festeggiamenti è stata una Dagonews di Dagospia.

Siamo in un segreto e lussuoso albergo di campagna e qui sono state fatte arrivare 15 giovani donne italiane, modelle e influencer, che sono partite da Milano e che pare si intratterranno sul posto fino a domani. L’organizzazione della festa è stata gestita da due pr italiani.

Maria Mento