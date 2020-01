Giovane modella di 21 anni precipita da una scogliera e muore: si sospetta un tentato selfie finito male

Madalyn Davis è morta, tragicamente, dopo essere precipitata da una scogliera. È accaduto in Australia. La giovane, che era una modella, potrebbe aver tentato di scattarsi un selfie

Madalyn Davis si è trasferita dalla Gran Bretagna in Australia, pochi mesi fa, per iniziare una nuova vita. La giovane 21enne, professione modella, invece, non ha trovato quello che sperava perché ha incontrato la morte. Potrebbe essere stata tutta colpa di un selfie, a quanto pare: la bella Madalyn potrebbe aver tentato di scattarsi una foto mentre si trovava sul ciglio della Diamond Bay Cliffs (Sydney), nella mattinata di domenica. La giovane è precipitata giù, ferendosi a morte. Come riporta il Daily Star, sono numerosi i messaggi di cordoglio che su internet in molti le stanno riservando.

I dubbi di un selfie finito male sulla morte di una giovane modella britannica, la vittima è Madalyn Davis

Tragedia a Diamond Bay, una località australiana che si trova nei pressi di Sydney. Nella mattinata di domenica la 21enne Madalyn Davis è precipitata da una scogliera e ha perso la vita. La giovane era di nazionalità britannica e si era trasferita in Australia solo da poco tempo. Il suo sogno era quello di cambiare la sua vita grazie a questo viaggio. Purtroppo, le cose non sono andate come sperava.

Secondo quanto ricostruito, nella serata di sabato Madalyn era stata a una festa in compagnia di amici, a Vaucluse. Poi, verso le ore 06:30 del mattino, la giovane si è recata- sempre accompagnata- alla vicina scogliera di Diamond Bay. Questo è quanto ha fatto sapere la Polizia sulla vicenda.

Il panorama dell’alba nascente doveva essere suggestivo: Madalynn potrebbe aver scavalcato una recinzione per andarsi a sedere sul ciglio della scogliera. La zona è famosa per i numerosi turisti che viaggiano muniti di zaino e sacco a pelo e che qui si fermano e sostano per scattare dei selfie estremi. Potrebbe essere successo questo anche a Madalyn, con esiti ben più tragici. La giovane, forse intenta a catturare una foto affascinante da mostrare a tutti, potrebbe aver perso di vista il limite estremo della cresta del precipizio. Naturalmente, non c’è la certezza che la giovane abbia tentato la foto impossibile, ma soltanto un sospetto.

I dubbi di un selfie sulla morte di una giovane modella britannica, messaggi di cordoglio e affetto per Madalyn

“Davvero non so come elaborare la tua morte. Maddie, l’ultima volta che ci siamo visti è stato tre anni fa e ora te ne sei andata“, e ancora “Non dimenticherò mai le volte in cui abbiamo condiviso delle risate quando eri in città. Mi mancherai per sempre, angelo“. Amici e parenti della giovane Madalyn sono sotto shock per la sua terribile scomparsa e in queste ore le stanno dedicando dei messaggi di cordoglio di questo tenore.

Maria Mento