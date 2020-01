Oroscopo Paolo Fox di oggi 13 gennaio 2020: l’Acquario avverte la stanchezza, i Pesci aspettano una vittoria

Lunedì 13 gennaio 2020. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Le giornate di giovedì e venerdì metteranno alla prova la tua pazienza. Questa è un’altra settimana durante la quale vivrai tensioni. È il momento giusto per riorganizzare le tue idee e di parlare chiaramente con le persone che non ti fanno vivere dei bei rapporti. Tu metti buona volontà nel recuperare accordi e contatti;

Toro. Il Toro vive una condizione astrologica interessante. Sarai forte per tutta la settimana. Le tue scelte sono quelle giuste ma devi sondare il terreno per capire se anche chi ti sta attorno le condivide. Il riferimento è soprattutto per le coppie, perché se un Toro va da una parte e il suo partner dall’altra è chiaro che non tutto va per il verso giusto. Comunque, sei così forte e ostinato che potresti riuscire a portare dalla tua parte gli indecisi;

Gemelli. Grande opportunità in arrivo per i Gemelli. Il tuo cielo, finalmente, migliora rispetto a quello che abbiamo visto fino a novembre. Sei agitato, e l’inizio di questa settimana non va proprio liscio, anche se piano piano virerai verso un grande momento di creatività. Ecco come devi affrontare la settimana: fino a mercoledì e giovedì potresti arrabbiarti e stancarti facilmente. Probabile che si tratti di una crisi di adattamento per chi ha un nuovo lavoro o che chi vive dei dubbi in amore debba parlare sinceramente. Le coppie che devono superare una crisi dovuta a un tradimento devono confrontarsi in maniera molto serena;

Cancro. L’umore altalenante non deve essere assecondato. I Cancro, spesso, si trovano nella posizione di doversi liberare di qualche peso e quando lo fa vive delle giornate in cui avverte diversi alti e bassi. Fino a mercoledì il tuo cielo è buono e ci sono stelle importanti per l’amore. Venere inizia da oggi un transito importante: l’amore può rappresentare una guida in un periodo di contrasti, dominato sempre dalla contrarietà di Giove e Saturno.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Non ti piace avere attorno delle persone poco chiare, che agiscono di nascosto o insicure, come invece sta accadendo in questo frangente: tu sei una persona leale. Il Sole vi rappresenta in astrologia e il Sole è luce, è tutto ciò che è bello. Se, appunto, lavori con un gruppo di persone dove alcune sono poco chiare, entro primavera dovrai prendere una decisione. Forse accantonerai situazioni che non ti interessano più. Prima della fine di marzo, tuttavia, non sarà facile decidere sia nel lavoro sia in amore;

Vergine. Il segno della Vergine nel 2020 è vincente, ma per far sì che le stelle diano i loro frutti devi impegnarti al massimo anche tu. Avere una buona Luna, nel tuo segno, ti aiuta già da oggi. Il cielo è protetto per quel che concerne gli incontri. Domani accuserai un po’ di stanchezza, ma in generale la tua è una situazione di vantaggio che non verrà scalfita. Chi non vive o non avverte questi influssi buoni significa che sta pensando ancora al passato e questo non va bene. Devi essere produttivo e pensare alle cose che funzionano;

Bilancia. Sei arrivato, sentimentalmente parlando, a un punto di svolta per quanto riguarda le relazioni che non funzionano. Questo ti rende agitato, nervoso, e imperscrutabile agli occhi degli altri. L’amore, in questi giorni, è sotto pressione. Forse sei concentrato sulla risoluzione di problemi di lavoro? Da domani, comunque, il tuo cielo migliora;

Scorpione. La settimana inizia in maniera stentata per le troppe polemiche che vivi. Domani potresti entrare in scontro con i sentimenti. La via giusta da seguire è quella dei sentimenti: devi dedicare più tempo a questo aspetto della tua vita e devi parlare se vuoi cambiare le cose nella tua vita amorosa. Da oggi Venere inizia un bel transito che ti aiuterà se hai vissuto una crisi. Come anche gli altri segni d’acqua tu vivi e senti l’amore quando provi sofferenza: ti attraggono le persone che ti fanno stare male. Solo che dovresti bandire dalla tua vita questo masochismo;

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Sei agitato, in questi giorni. Oggi e domani non guardi le cose per il verso giusto e sentirai, dunque, il desiderio di evadere. Ricorda che le stelle, per te, sono un po’ pesanti fino a mercoledì. Attenzione. Obblighi, responsabilità o anche delle semplici bollette non pagate: devi essere cauto e relazionarti agli altri in modo più sereno;

Capricorno. Devi essere più forte per portare avanti i progetti di successo che ti sei prefissato. Settimane di buon auspicio e oggi e domani sono le giornate giuste per chi vuole mettere in atto un cambiamento nella propria vita, lavorativa e non: potrete fare scelte a lunga scadenza. Magari qualche bella emozione sta anche per arrivare. Chi è innamorato prenderà grandi decisioni;

Acquario. Vivi una grande stanchezza fisica. Non hai più il cielo contrario che hai subito a fine 2019, ma devi fare i conti con dei malesseri passeggeri (raffreddori, degli acciacchi). Non ti risparmi mai, sei sempre in movimento, e questo alla lunga pesa. Lo stress è forte. Devi chiarire le cose in amore;

Pesci. Questa settimana arriverà una vittoria. La Luna è opposta e questo potrà causarti qualche problemino. Anche dal punto di vista fisico ti senti un po’ agitato. Devi essere più tranquillo perché i risultati, per te, arriveranno. Venere è in transito nel tuo segno e porta emozioni. Ricorda che la Luna opposta può portare qualche malessere ma non bloccare gli eventi. Ti puoi innamorare. Le situazioni che vuoi portare avanti a stretto giro sono favorite. Il cielo è buono per gli incontri e per le coppie che hanno avuto dei problemi. Ora parlare col partner è più semplice. Essere sinceri è importante: meglio dire cosa è successo, anche se si tratta di un tradimento, e non raccontare bugie.

