Parma-Lecce, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming?

La diciannovesima giornata di Serie A si chiude con il ‘Monday Night’ fra Parma e Lecce. Il match è in programma stasera alle ore 20.45 e sarà visibile sui canali Sky.

Parma-Lecce è il match che chiuderà questa sera il programma della diciannovesima giornata di Serie A. Il fischio d’inizio del match è previsto alle 20.45. Il Parma nel turno precedente ha perso 5-0 sul campo dell’Atalanta, mentre il Lecce è stato sconfitto in casa per 0-1 dall’Udinese.

Nel Parma è recuperato in pieno Inglese, il quale dopo moltissime settimane tornerà in campo dal primo minuto: l’attaccante sarà supportato da Gervinho e Kulusevski. A centrocampo Kucka, Hernani e uno fra Grassi e il nuovo acquisto Kurtic. Nel Lecce sono favoriti Babacar e Falco in avanti, ma resta viva l’opzione Lapadula. A sinistra out Calderoni per un problema alla caviglia, pronto Dell’Orco; confermati Lucioni e Rossettini al centro della difesa. Out per infortunio anche Farias e Tabanelli: quest’ultimo sarà sostituito dal nuovo acquisto Deiola.

Probabili formazioni:

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Bruno Alves, Iacoponi, Gagliolo; Kucka, Hernani, Grassi; Kulusevski, Inglese, Gervinho.

Lecce (4-3-1-2): Gabriel, Donati, Lucioni, Rossettini, Dell’Orco, Petriccione, Tachtsidis, Deiola, Mancosu, Babacar, Falco.

Parma-Lecce chiude il programma della diciannovesima giornata di Serie A: ecco dove poter vedere l’incontro in TV e in streaming

Parma-Lecce è un’esclusiva di Sky Sport. Sarà possibile vedere il match in diretta a partire dalle 20.45 di stasera sui canali Sky Sport Serie A (canale 202) e su Sky Sport 251. Su Sky Go, inoltre, sarà disponibile il Live-Streaming che permette di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili. Il match sarà visibile in streaming anche su NowTv.

A Parma i precedenti fra le due squadre in Serie A sono 11: 6 le vittorie del Parma, 4 i pareggi e un solo successo dei salentini. L’ultimo incontro al Tardini in Serie A risale alla stagione 2011/2012: in quell’occasione la sfida finì in pareggio sul rocambolesco punteggio di 3-3 (in rete Floccari, Pellè e Galloppa per il Parma; doppietta di Di Michele e gol di Cuadrado per il Lecce).