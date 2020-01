Stasera in TV | Cosa c’è oggi, lunedì 13 gennaio 2020

La programmazione, in prima e seconda serata, di lunedì 13 gennaio 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, lunedì 13 gennaio 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone la prima puntata della fiction “La guerra è finita”: è l’aprile del 1945. All’indomani della Liberazione, iniziano a tornare in Italia, dai campi, gli ebrei sopravvissuti al nazismo e tra questi ci sono dei bambini. Davide, un ex ingegnere che fa parte del CLN, giunge alla frontiera alla ricerca del figlio Daniele, deportato due anni prima con sua moglie Enrica. Di Daniele non c’è traccia, ma al suo posto trova altri bambini che porta con sé a Milano, dove spera possano ricongiungersi con le loro famiglie. Arrivato al Centro Rifugiati, scopre che non c’è più posto per loro né i ragazzi arrivati con Ben, un ex ufficiale della Brigata Ebraica, e con Giulia, una pedagogista di buona famiglia che si dà da fare come volontaria. A seguire, “Il Gran Varietà Storia dei grandi Varietà televisivi”.

Su Rai 2 va in onda la serie “911”, seguita dall ‘approfondimento di attualità e politica di “Povera Patria”.

Su Rai 3 va in onda l’approfondimento di attualità di “Presadiretta”. In seconda serata, il documentario “Commissari-Sulle tracce del male“.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone l’approfondimento di attualità e politica di “Quarta repubblica”. A seguire, la rubrica “Pensa in grande”.

Su Canale 5 va in onda il film “Poveri ma ricchissimi”: sequel di “Poveri ma ricchi”. La famiglia Tucci, sempre più ricca e sempre più cafona, ha una nuova passione: la politica. Subito dopo, il film “La prima cosa bella”.

Su Italia 1 va in onda il film “Mechanic: Resurrection”: Arthur Bishop, uno dei sicari più esperti nell’uccidere facendo sembrare le morti accidentali, ha deciso di mettersi a riposo. Benchè abbia rifiutato una richiesta di ingaggio, viene costretto ad accettare, nel momento in cui la donna di cui si e’ innamorato viene sequestrata. Dovrà compiere tre omicidi, se vuole sperare di rivederla viva. A seguire, il programma di approfondimento calcistico “Tiki Taka”.

Su La 7 va in onda il programma, dedicato alla natura, “Eden-Un pianeta da salvare“. In seconda serata, il tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Nove va in onda la prima puntata della nuova stagione del programma tv “Little Big Italy”.

Rai 1

21:20 La guerra è finita

23:30 Gran Varietà-Storia dei grandi Varietà televisivi

Rai 2

21:30 911

23:30 Povera Patria

Rai 3

21:20 Presadiretta

23:30 Commissari-Sulle tracce del male

Rete 4

21:20 Quarta repubblica

23:30 Pensa in grande

Canale 5

21:20 Poveri ma ricchissimi (film)

23:30 La prima cosa grande (film)

Italia 1

21:20 Mechanic: Resurrection (film)

23:30 Tiki Taka

La 7

21:20 Eden-Un pianeta da salvare

23:30 Tg La7

Maria Rita Gagliardi