Anticipazioni New Amsterdam 2, prima puntata: chi ha perso la vita nell’incidente?

Le anticipazioni della prima puntata della seconda stagione di “New Amsterdam”.

Va in onda, a partire da questa sera, in prima serata su Canale 5, la seconda stagione di “New Amsterdam”, il medical drama che ha per protagonista Ryan Eggold, nei panni del Dr. Max Goodwin. La quinta rete Mediaset trasmetterà, in prima tv, i primi nove episodi della stagione, per poi mandare in onda la restante parte di stagione in un secondo momento. Cosa succederà nella puntata di questa sera? Ecco, per voi, le anticipazioni.

Le anticipazioni della prima puntata di “New Amsterdam 2”

La prima stagione di “New Amsterdam” si è conclusa con un brutto incidente che ha coinvolto parte del cast. Nella puntata di questa sera, scopriremo chi, tra Georgia Goodwin, Lauren Bloom o Helen Sharpe, perderà, purtroppo, la vita. A tal proposito, ci sarà un salto temporale di tre mesi dopo la tragedia: attraverso dei flashback. Max, protagonista della serie, oltre al nuovo ruolo di padre della piccola Luna, deve fare i conti anche con i propri problemi di salute che lui mette ancora in secondo piano per continuare ad occuparsi dei suoi pazienti.

Oltre a Max, quest’anno continueremo a seguire le gesta anche di Freema Agyeman (Helen Sharpe), Janet Montgomery (Lauren Bloom), Jocko Sims (Floyd Reynolds), Tyler Labine (Iggy Frome) e Anupam Kher (Vijay Kapoor). Ci sarà anche una new entry: l’attrice americana Ana Villafañe nel ruolo di Valentina Castro, la nuova e brillante oncologa che seguirà proprio il caso di Goodwin.

Nel frattempo, arrivano buonissime notizie per tutti gli amanti della serie. Lo lo scorso 11 gennaio, la NBC ha rinnovato la serie per altre tre stagioni, garantendo allo show di rimanere in onda fino al 2023.

Appuntamento a questa sera, alle 21:20 su Canale 5, con la prima, imperdibile, puntata di “New Amsterdam 2”.

Maria Rita Gagliardi