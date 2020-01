Astronauta posta le foto della Terra dallo spazio, ma i terrapiattisti non le credono: “Bel tentativo”

Un’astronauta ha condiviso alcuni incredibili scatti della Terra dalla Stazione Spaziale Internazionale, ma i terrapiattisti l’accusano di far parte di una cospirazione.

A volte è più semplice credere che la verità sia qualcosa di più grande e difficile da comprendere rispetto a quella che ci si palesa davanti agli occhi. Il mondo è pieno di persone che cercano in ogni angolo una cospirazione o delle corporazioni malvagie intente a soggiogare i comuni mortali. Tra le pseudo teorie più diffuse degli ultimi anni c’è il terrapiattismo: secondo i cui sostenitori i governanti della Terra vogliono convincere la popolazione mondiale che la Terra è sferica invece che piatta.

Non mi addentro maggiormente sulla questione poiché mi sfuggono sia le finalità di questi cattivi usurpatori della verità che le spiegazioni che dimostrerebbero questa teoria. Quello che so è che secondo quello che ci viene insegnato a scuola, in base ai dati scientifici e fisici, alle immagini ed ai filmati che ci sono stati mostrati negli anni dalla Nasa o da altre agenzie spaziali, la Terra è indiscutibilmente sferica.

Le foto della Terra dallo Spazio e l’attacco dei terrapiattisti

L’ultima dimostrazione di come la teoria sulla Terra piatta si sia diffusa in maniera capillare è la reazione di alcuni utenti web alla pubblicazione di alcune immagini del nostro pianeta da parte dell’astronauta Jessica Meir. Se la maggior parte degli utenti si è limitata a ringraziarla per la condivisione di quegli scatti mozza fiato e a complimentarsi per il lavoro svolto sulla ISS. Il panorama mozzafiato catturato nelle foto dell’astronauta mostra incidentalmente la forma sferica del pianeta ed alcuni utenti l’hanno accusata di aver tentato di portare prove fasulle in favore della cospirazione globale sulla Terra Sferica.

Uno di loro ha commentato: “Bel tentativo con il fish eye (particolare tipo di lente), ma la Terra è piatta”, un altro aggiunge: “Si sono chiaramente delle lenti fish eye. Fanno sembrare che la terra sia rotonda. Ma è piatta”. Infine un terzo aggiunge: “Perché voi utilizzate sempre questi filtri fish eye?”. Ovviamente l’astronauta ha evitato di controbattere, ma c’è chi ha risposto per lei, ridicolizzando le posizioni dei terrapiattisti.

Uno degli utenti commenta: “Qualcuno finanzi un viaggio nello spazio a questi terrapiattisti così smettono una volta per tutte”, frase a cui un altro risponde: “Sarebbe un enorme spreco di denaro, tanto non si farebbero convinti”. A concludere il trittico di risposte un utente che aggiunge: “Chi crede che la terra è piatta è seriamente stupido”.