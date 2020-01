Usa il bagno come un essere umano, uomo spia il suo gatto e resta sorpreso: ecco cosa fa il sorprendente Butch

Va in bagno e fa la pipì nel water, come un essere umano. Ma non è una persona: è Butch, un gatto di due anni che ha sorpreso una parrucchiera di nome Kirstie Fraser. Attenzione a non guardarlo, però

Quando il suo padrone non presta attenzione al lui, Butch– un bellissimo gatto dal pelo corto tigrato, dai colori grigio e nero- si infila in bagno, salta sulla tavoletta del WC e fa la pipì. Proprio come se fosse un essere umano. La sorprendente scoperta ha sbalordito Kirstie Fraser, una giovane parrucchiera di 32 anni che ha assistito a questa scena mentre stava lavando i capelli del suo padrone. La donna, insospettita dal comportamento del felino, lo ha spiato facendo in modo che l’animale non si accorgesse di lei: evidentemente, l’intelligenza del gatto è tale da averlo portato a imitare anche questo comportamento umano. Kirstie ha anche girato un video che testimonia l’attitudine del gatto. La notizia è stata riportata dal Daily Star.

Butch è il gatto che usa il bagno come un essere umano, la scoperta fatta da una parrucchiera

Quando Kirstie Fraser, parrucchiera 32enne che vive e lavora in Scozia, ha ospitato nel suo salone un uomo e il suo gatto, certo non immaginava di assistere alla sbalorditiva scena accaduta poco dopo. Kirstie ha avuto modo di scoprire, con sorpresa, che quel felino è abituato a fare i suoi bisogni esattamente come fa un essere umano: utilizzando regolarmente il water. Guai a spiarlo, però, perché- se Butch si rende conto che qualcuno ha intenzione di seguirlo in bagno per capire cosa debba fare- pare che lui si inibisca e non faccia i suoi bisogni.

Butch è il gatto che usa il bagno come un essere umano, le dichiarazioni di Kirstie Fraser

Per questo, Kirstie l’ha dovuto seguire e spiare di nascosto. Ha attivato una videocamera e ha così catturato il bizzarro comportamento del felino. Quando lo ha detto al suo proprietario, lui non ne è rimasto per nulla stupito e ha anzi confermato che Butch è solito fare così.

A quanto pare, Butch è un gatto che è stato viziato dal suo padrone e non esce di casa.

Kirstie, evidentemente entusiasta, ha dichiarato che “Non ho mai visto niente del genere prima. L’ho trovato molto divertente e piuttosto bizzarro. È molto intelligente. Non sapevo che i gatti potessero farlo“.

Maria Mento