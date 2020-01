Grande Fratello Vip, Salvo Veneziano squalificato: ecco cosa ha detto

“Posso dire? Dico prima io… o se fossi stato single, c’era quella piccolina lì, tutta trasparente co ’sto culettino… ma quella si merita due schiaffi che le devi spezzare la colonna vertebrale proprio… da staccarle la testa e lasciarla così… la lasci con la pelle sul letto. Ma dai! Solo la pelle, perché le ossa me le sono bevute. Quella è da scannare, scusate, scusate… Quella li è proprio da maciullarla, dai. Ma dai, la pelle. Io gli ho visto le budella (…) Io sono stato attratto che le ho visto l’intestino crasso attraverso i fuseaux”.

Sono le parole – riportate da Il Tempo – che Salvo Veneziano, protagonista del Grande Fratello Vip (nonché della prima edizione del GF normale), ha pronunciato parlando dell’altra concorrente Elisa De Panicis.

Oltre ad Elisa De Panicis, anche Paola Di Benedetto è stata protagonista involontaria di alcune parole infelici pronunciate dal(l’ex) concorrente siciliano.

Come già riportato, Salvo Veneziano è stato squalificato.

Grande Fratello Vip, squalifica Salvo Veneziano. La difesa della moglie

Barbara D’Urso, nel corso di una puntata di Pomeriggio Cinque, aveva già annunciato: “È inaccettabile quello che ha detto, è stato molto violento nel linguaggio, credo che il GF prenderà provvedimenti molto severi”.

Sul palco del programma, la moglie Giuseppina aveva provato a prendere le parti del marito: “Non condivido la forma e il contenuto delle sue affermazioni però è anche vero che vorrei puntualizzare che sono sposata con lui da 20 anni, è il padre dei miei figli e mio marito. Non è la persona che descrivono, è amico delle donne. Non lo giustifico e io chiedo scusa a nome suo. E’ stato mal interpretato, ha estremizzato un concetto attraverso delle metafore. Ha usato una metafora per descrivere una passione e va considerato il contesto, non è serio, è come quando si dice a un bambino ‘ti ammazzo di baci’. È nato e cresciuto in Sicilia, ‘scannare, maciullare’ sono termini frequenti. Ha peccato di ingenuità anche perché ha fatto il Grande Fratello 20 anni fa. Se poi dobbiamo parlare di violenza, allora dico che io ho ricevuto tanti messaggi da parte delle donne che mi offendono e mi aggrediscono verbalmente per quello che è successo”.

Ciò che è certo è che l’esperienza bis di Salvo Veneziano è già terminata.

Con l’onta di essersi espresso nei confronti di una donna come nessuno dovrebbe mai.