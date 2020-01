Modifica una foto per criticare il suo peso, la ragazza risponde svergognandolo

La popolare YouTuber Jen Brett ha risposto ad sconosciuto che le aveva inviato una sua foto modificata per dirle come sarebbe stata “perfetta” se avesse “ridotto il peso extra”

Una star di YouTube ha svergognato un uomo che le ha inviato una versione modificata del suo selfie bollente dopo aver affermato che sarebbe stata “perfetta” se avesse perso peso.

Jen Bretty vanta oltre 685.000 follower su Instagram , condividendo post sulla positività del corpo e incoraggiando gli altri a trovare la ‘felicità nei loro corpi’ così come sono.



Jen ha condiviso una sua foto in bikini con la didascalia “Amare TUTTE le parti che odiavo di me stessa“, raccogliendo rapidamente oltre 90.000 Like dai suoi fan. Un uomo però le ha inviato una versione modificata del suo post, con scritto “Qualcuno ha fatto questo alla tua foto e devo dire che togliendo il peso extra saresti perfetta.“

La critica per il suo peso, lei risponde pubblicamente

La giovane ha deciso di rendere pubblico il messaggio dell’uomo e di rispondergli: “Ieri sera un ragazzo mi ha inviato una versione photoshoppata della foto, dove sono molto più piccola, con meno cellulite dicendomi come sarei perfetta perdendo il peso extra”. Ha poi spiegato come non sia necessario indossare una taglia piccola per essere in forma o in buona salute e che questo commento era deleterio per il suo disturbo alimentare.

“Mi odiavo da anni perché volevo essere così magra. Ma non sono io, non lo sarò mai e non voglio nemmeno esserlo. Non ho bisogno di editing. F *** YOU.”

Il fatto è stato il Daily Star che ha riportato le risposte della ragazza, che ha spiegato la sua lotta contro il peso, fatta di palestra ogni giorno, albumi e verdure, aggiungendo “indovina un po’? Non ero ancora felice con me stessa. Quindi ho guadagnato peso, ma che importa? Quel peso extra sono io in grado di avere una vita fuori dalla palestra. Per mangiare il cibo che mi piace davvero“.

Jen ha anche condiviso il post su Twitter , dicendo: “Un ragazzo si è davvero preso il tempo della sua giornata per rendermi più magra su una foto?

La reazione di Jen è stata appoggiata dai suoi fan che hanno definito l’uomo un troll. Un altro commento le dice “Ragazza, sei PERFETTA”. Un altro scrive “Ti considero una super donna. E penso che nessuno sia come te e questo è il tuo potere”. Un terzo risponde: “Le persone sono stupide. Sembri assolutamente incredibile.