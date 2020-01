Oroscopo Paolo Fox di oggi 14 gennaio 2020: l’Ariete è bloccato, il Toro deve tagliare i rami secchi

Martedì 14 gennaio 2020. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Sei molto impaziente e lo sei a ragione. Vorresti portare avanti tante cose ma è come se fossi bloccato. Il periodo non è facile e questa settimana che è appena iniziata è di lotte e di piccole ambiguità. Devi superare tutto quanto prima e sicuramente ci riuscirai. Aprile, maggio, giugno e dicembre saranno i mesi più importanti dell’anno. Inizia a pensare a qualcosa di bello da fare in primavera;

Toro. In queste due giornate avrai voglia di chiarire delle cose che sono rimaste in sospeso. Penso che anche in amore tu voglia chiarezza e ricevere un sì o un no netto dalla persona che ti interessa, o dal partner. Il 2020 ti inviterà, tra qualche settimana e grazie a Saturno, a tagliare i rami secchi. Cambia i riferimenti della tua vita se non sono quelli giusti: è importante;

Gemelli. I Gemelli, tra oggi e domani, avranno un umore n po’ contrastante col periodo positivo che è in atto. Non fatevi guidare dall’umore: il periodo peggiore è passato e ora si deve ricostruire tutto quello che il 2019 ha demolito (compresa la tua sicurezza). Chi ha avuto difficoltà economiche- e non sono pochi- deve risalire la china;

Cancro. Si muove qualcosa, anche se hai dei pesi di cui liberarti. Hai ancora dei dubbi , che sono portati da Giove e Saturno in opposizione. Non vuoi lavorare più in un certo modo e se vuoi continuare a lavorare con lo stesso gruppo di prima chiederai di più (in termini di soldi, energia, tempo). Ci sono stati dei problemi? Ora puoi parlare chiaramente, ma il consiglio è quello di non tirare troppo la corda. Anche in amore.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Incertezze e allontanamenti sentimentali in atto, ma da questa settimana puoi chiarire quello che è rimasto in sospeso. Pensi di poter vivere da solo, ma sai che non è così: per tuta natura hai bisogno di un tuo “pubblico”, di persone che ti sostengano e ti amino. Il momento è giusto per chiarire. Entro metà anno cambiamenti di gruppo, lavoro o ufficio;

Vergine. Il mese di febbraio regalerà tante soddisfazioni alla Vergine. Nelle relazioni interpersonali e l’amore hai 4 stelle di fortuna su 5. Ha i una grande forza e grandi progetti che vuoi portare avanti. Se sei attanagliato da piccoli malesseri dovresti evitare lo stress: in questo periodo stai facendo molta fatica fisica, dunque è normale sentirsi giù di tono;

Bilancia. Quando non sei certo di qualcosa, tu rimandi. Questo è appunto uno di quei periodi che portano poca certezza. La colpa non è tua ma l’incertezza deriva dall’atteggiamento che hanno le persone che ti stanno attorno. Sei turbato e oggi non è sicuramente una giornata favorevole, ma nemmeno da buttare via. Vivi una fase di transito;

Scorpione. Lo Scorpione deve ancora riprendersi da una fine dell’anno pesante e da qualche disagio anche fisico che ha vissuto. Tutto rischia di portarti agitazione, anche dei piccoli malesseri o delle piccole polemiche. Tu pensi che la vita sia difficile e che a te non venga regalato niente, però partire da questa idea rende tutto quello che fai un po’ più faticoso. Venere ha iniziato un transito molto bello quindi sono favoriti gli incontri e gli amori (anche passeggeri).

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Oggi e domani sono giornate agitate. Sei pronto a dire tutto quello che pensi. Tu hai in mente un grande futuro e ti piace sperimentare. Per cui, in questo periodo stai proprio cercando di sperimentare: vuoi fare cose nuove, vuoi sperimentare un accordo. Quel che è certo è che vuoi uscire da una strada che non ti rappresenta più. Modera gli sforzi fisici;

Capricorno. Oggi e domani altre due giornate favorevoli per te, che hai tanta voglia di fare. Quando ci sono buone stelle questo non è, in automatico, garanzia di successo. Però se sei una persona che vale il successo arriverà. Mi raccomando. Adesso vuoi chiarezza e stabilità. Possono arrivare belle emozioni, belle novità lavorative. Giovedì e venerdì potrebbe esserci un lieve calo, ma nulla di drastico. In generale questa settimana ti permette di fare passi avanti, grazie all’unione eccezionale di Giove e Saturno nel tuo segno;

Acquario. Anche se la settimana è iniziata faticosamente, questo periodo che stai vivendo è redditizio. Non ci sono più le tensioni di fine 2019. Qualche conto in sospeso è rimasto e c’è ancora chi sta cercando di risolverlo. Saturno arriverà a riordinare tutto nella tua vita, ma ci sarà un pegno da pagare: dovrai rinunciare a qualcosa per andare a fare altro. Se hai fatto troppo magari devi fare meno, se non hai fatto abbastanza forse dovrai fare di più. La primavera sarà comunque una stagione importante;

Pesci. La Luna è sempre strana ma non riesce a fermare i tuoi progetti. La mia valutazione, per te, è quindi favorevole. Magari non sei totalmente sereno e pensi che l’amore non esista, ma stai attento a non rivolgerti a persone che non meritano la tua attenzione e che di rimando non te ne danno. A volte i Pesci si incaponiscono dove non vale la pena di insistere. Con Toro e Capricorno sei oggi tra i più forti. Certo, ogni tanto ti tocca alzare la voce per far filare tutto. Buone intuizioni a tua disposizione. Per il lavoro devi solo aspettare: da qui alla parte centrale dell’anno arriverà anche il tuo turno.

Maria Mento