Pif abbraccia le Sardine: “Scendere in piazza è meraviglioso, mi sento meno solo”

Anche Pif sarà presente il 19 gennaio a Bologna alla manifestazione delle Sardine: “Scendere in piazza è meraviglioso e importantissimo. Finalmente mi sento meno solo”.

Il regista Pif ha sposato in pieno la battaglia intrapresa dal movimento delle Sardine. In un’intervista al ‘Corriere della Sera’ Pif ha evidenziato i punti che l’hanno attratto. Il 19 gennaio anche lui sarà presente a Bologna sul palco della manifestazione messa in atto dalle Sardine.

Le parole che Pif ha rilasciato emanano gioia e soddisfazione per queste manifestazioni di protesta contro la politica attuale: “Mi hanno telefonato dando per scontato che sposassi la causa. E hanno fatto bene. Finalmente mi sento meno solo. Di colpo mi ritrovo tra tanta gente che ha voglia di manifestare perché non si riconosce in una certa politica. In America su tutto questo ci avrebbero già fatto un film”.

E ancora: ” Scendere in piazza è meraviglioso e importantissimo: perfino la mafia temeva le piazze. Questi ragazzi hanno fatto tornare le persone a manifestare in un’epoca in cui il massimo sforzo è mettere un like”.

Pif sarà a Bologna il 19 gennaio alla manifestazione delle Sardine e saluterà i fondatori di questo nuovo movimento, che l'hanno invitato sul palco.

Nel corso dell’intervista al ‘Corriere della Sera’, il regista ha anche spiegato: “Credo sia capitata la classica cosa del gesto giusto al momento giusto. Chiunque avrebbe potuto farlo prima ma nessuno lo ha fatto. Loro hanno rischiato. Tra le Sardine poi non tutti necessariamente la pensiamo allo stesso modo, ma tutti contestiamo una certa visione politica. Questi ragazzi hanno portato a casa un successo enorme: qualunque cosa diventeranno, nulla sporcherà la loro partenza”.