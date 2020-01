Stasera in TV | Cosa c’è oggi, martedì 14 gennaio 2020

La programmazione, in prima e seconda serata, di martedì 14 gennaio 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di martedì 14 gennaio 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone il grande calcio, con la partita, valida per la Coppa Italia, Inter-Cagliari. A seguire, una nuova puntata di “Porta a Porta”.

Su Rai 2 va in onda una nuova puntata della serie tv “Il Molo Rosso”. In seconda serata, il film “Spy”.

Su Rai 3 torna l’approfondimento di attualità e politica di “cartabianca”, seguito dal tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone l’approfondimento di attualità e politica di “Fuori dal coro”. Subito dopo, il film “Miliardi”.

Su Canale 5 va in onda la prima puntata della seconda stagione di “New Amstedam”. A seguire, la serie tv “Station 19”.

Su Italia 1 va in onda la seconda puntata de “La Pupa e il Secchione e viceversa”. In seconda serata, una nuova puntata di “Ieneyeh”.

Su La 7 va in onda l’approfondimento di attualità e politica di “DiMartedì”, seguito dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Nove segnaliamo il film “Stardust”: Tristan, che ha perso la testa per la ritrosa Victoria, lascia il villaggio natale, per cercare una stella da portarle come pegno d’amore. Il ragazzo si avventura in un mondo fatato, dove trova l’eterea Yvaine, stella sotto sembianze umane: ma la fanciulla è contesa dalla perfida strega Lamia, che ha bisogno di lei per ottenere l’eterna giovinezza.

