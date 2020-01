Incidente aereo Iran: confermata ipotesi missili, spunta il video dove il velivolo viene colpito

Arriva la conferma dopo l’analisi del video. Il boeing ucraino caduto al suolo l’8 gennaio è stato colpito da due missili lanciati a 10 secondi uno dall’altro

L’aereo ucraino abbattuto nello spazio di volo iraniano lo scorso 8 gennaio è stato colpito da due missili, lanciati a distanza di 10 secondi uno dall’altro. Questo è quanto emerge dalle riprese di una videocamera di sorveglianza analizzate dal New York Times. I missili, stando alle ricostruzioni della testata americana, sarebbero partiti da una base militare iraniana situata a circa 12 chilometri dall’aereo.

Arrivano i primi arresti…

Il presidente Rohani ha riportato la conferma dei primi arresti dei responsabili della strage, garantendo il fermo di ulteriori colpevoli. Lo ha confermato anche il portavoce degli inquirenti Gholamhossein Esmaili, il quale ha dichiarato che “sono state condotte indagini estese e alcune persone sono state arrestate”. Ha continuato Rohani “Che le forze armate iraniane ammettano il loro errore è un buon risultato ma adesso dobbiamo assicurarci che episodi del genere non si ripetano più”, ribadendo che il suo governo è “responsabile nei confronti della nazione iraniana e di altre nazioni che piangono vittime nell’incidente”.

… oltre alle scuse tardive

Arrivano in ritardo le scuse dai portavoce della nazione iraniana, che per giorni e giorni hanno negato il proprio coinvolgimento nella tragedia aerea e qualsiasi tipo di responsabilità nell’accaduto. Come ha già riportato NewNotizie in un articolo, infatti, l’Iran inizialmente non voleva consegnare la scatola nera, creando un forte allarmismo fra le nazioni che, nell’incidente, hanno perso numerose vittime. Il presidente Rohani a tal proposito ha esplicitamente richiesto, sotto sollecitazione delle nazioni coinvolte nell’accaduto, l’istituzione di un “tribunale speciale” che possa condurre le indagini. “La magistratura deve creare un tribunale con un giudice senior e decine di esperti. Questo dossier non riguarda un caso comune. Il mondo ci sta guardando”.

