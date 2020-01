Cotto e Mangiato, ricetta 15 Gennaio: pasta porri e funghi

Pasta porri e funghi: questa la ricetta speciale di oggi della rubrica Cotto e Mangiato. In fondo non potevamo aspettarci nulla di meglio dalle mani d’oro di Tessa Gelisio.

La ricetta della pasta porri e funghi

Gli ingredienti sono:

120 grammi porro

20 grammi di porcini secchi

200 grammi di linguine

150 ml di panna

Formaggio grattugiato a piacere

Pepe q.b.

Preparazione

Come prima cosa mettere ad appassire il porro tagliuzzato in padella con olio, a fuoco lento. Dopo qualche minuto sfumare con del vino bianco e abbassare la fiamma. Nel frattempo mettere ad ammbidire i funghi secchi in acqua tiepida, dopodiché prenderli, strizzarli e sminuzzarli per poi aggiungerli al porro appassito e far amalgamare il tutto.

Da parte lessare le linguine, e lasciarle cuocere. A metà cottura scolare e fare saltare in padella aggiungendo la panna e abbondante parmigiano. Far amalgamare bene ogni ingredienti e poi impiattare con una leggera spolverata di pepe.