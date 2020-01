Offerta di lavoro “part time” in un fast-food per Harry: gli utenti si scatenano su Twitter

Dopo il desiderio espresso da Harry e Meghan di diventare indipendenti, all’ex Duca di Sussex è arrivata una particolare proposta di lavoro part time nientemeno che da Burger King

Da Duca di Sussex a dipendente di un fast food? La proposta di lavoro è decisamente di quelle che non ci si aspetterebbe per un membro della casa reale inglese: arriva nientemeno che da Burger King, che cavalcando l’onda relative all’uscita di Meghan ed Harry dalla famiglia reale britannica per intraprendere un altro percorso in Canada, ha pensato bene di avviare una campagna di marketing costruita attorno ad un’offerta lavorativa rivolta all’ex Duca. “Harry, questa famiglia reale ti può offrire un lavoro part time”, si legge sull’account ufficiale della nota catena di fast food statunitense: tanto è bastato per rendere la campagna di marketing virale su Twitter, dove il messaggio ha scatenato innumerevoli reazioni da parte degli utenti.

Cosa faranno Harry e Meghan? Le ipotesi dei media

E c’è chi ha pensato bene di realizzare anche una serie di fotomontaggi mostrando Harry intento a preparare uno dei panini più famosi della catena. Intanto si ipotizza quello che Harry e Meghan possano decidere di fare dopo aver espresso il desiderio di diventare, anche a livello finanziario, completamente indipendenti dalla famiglia reale britannica. C’è chi ipotizza che possano pubblicare libri, rilasciare interviste esclusive o prendere parte a documentari, sfruttando economicamente la loro immagine. Ma nel frattempo l’unica offerta di lavoro “certa”, è quella di Burger King.