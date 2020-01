Oroscopo Paolo Fox di oggi 15 gennaio 2020: i Gemelli vive tensioni, opposizioni planetarie per il Cancro

Mercoledì 15 gennaio 2020. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Nel lavoro ci sono delle cose che non vorresti più fare oppure vorresti cambiare. Lo diciamo da qualche giorno. Puoi fare quello che desideri, solo che non puoi agire in fretta. In realtà stai aspettando che si sblocchino delle situazioni ma questo non succede. Se devi acquistare/vendere qualcosa o se aspetti di ricevere dei soldi questa attesa diventa meno sopportabile. C’è sempre un ritardo;

Toro. Puoi reagire alle provocazioni esterne. Il freddo invernale e gli sbalzi di temperatura possono darti fastidio a livello fisico, quindi proteggi bene la gola e fai attenzione ai raffreddori stagionali. Nella seconda parte di questa settimana potrai mandare via qualche fastidio in amore. Oggi la giornata è buona per i rapporti con gli altri;

Gemelli. Mercoledì un po’ agitato, questo, per i Gemelli. Possono nascere delle tensioni. Quest’agitazione si trascina da lunedì pomeriggio. Ti avvii comunque, versi un oroscopo importante: quest’anno è denso di significato per te. Chi lo desidera può convivere, sposarsi o fare un figlio, mentre altri possono vivere un grande amore. Venere inizierà, come ho già detto, un transito bellissimo nel tuo segno che durerà per mesi. Da primavera in poi può capitare di tutto (in senso positivo) : devi concentrarti e fare di più;

Cancro. La settimana non è partita benissimo e sei sotto gli influssi di opposizione planetarie. I Cancro, in questo periodo, sono contro qualcuno. Vuoi avere più voce in capitolo nelle cose che fai? Vuoi avere più denaro? Nel lavoro vivi delle polemiche. Devi stare attento a non pretendere l’impossibile, a causa- come già detto- delle previsioni planetarie che stai vivendo. Prima di primavera sarà impossibile ridiscutere di certi progetti. Attenzione doppia se frequenti un Ariete o un Capricorno.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Entro metà anno molti Leone dovranno vivere un cambiamento o un distacco. Un’attività che non funziona più va accantonata, ma anche chi ha un lavoro fisso potrebbe cercare di fare altro. I più giovani potrebbero fare cose diversi, sviluppare un accorto, potenziare un hobby. I Leone devono guardare la loro vita a 360°. Intanto, giovedì arriva un’emozione in più in amore;

Vergine. Hai un grande oroscopo e andrà a favore soprattutto di chi ha un’attività in proprio. Entro febbraio avrai l’occasione di vincere delle sfide. Per ora sei riflessivo: stai penando a cosa sarebbe meglio fare o non fare, e a quali potrebbero essere le alleanze migliori da sfruttare. L’amore ti pare lontano? Forse pensi troppo al lavoro o ti sei messo sulle difensive;;

Bilancia. Vuoi ritrovare l’equilibrio che ultimamente non è stato proprio il tuo forte. Per te è importante trovare la strategia giusta per ottenere quello che desideri, sei uno stratega. Metti spesso in atto le tue capacità diplomatiche, anche se non sempre vanno a segno. Sarà possibile risolvere un problema in casa entro venerdì. In amore non sopporti chi vuole metterti alle strette;

Scorpione. Devi risolvere quanto prima i problemi d’amore e anche quelli fisici. L’ho già detto e lo ricordo: nel corso delle ultime due settimane di dicembre hai vissuto in modo pesante. Tutti i nati sotto questo segno si sentono sotto pressione. Sei polemico con le persone che ti stanno attorno, e specialmente con il Leone: in generale, puoi prendertela con chi cerca di tenerti testa.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Sei un po’ appesantito. Devi stare attento all’alimentazione e a non affaticarti troppo. Senti la tensione che si propaga tutto intorno. Non devi per forza arrabbiarti. Le relazioni sentimentali che nascono ora sono importanti e tu hai grandi progetti. I nati del segno che hanno ascendente in Leone, Ariete e Sagittario possono anche guadagnare qualcosa in più;

Capricorno. Dovrai affrontare una prova entro primavera. C’è chi dovrà superare un esame o ottenere un consenso. La vincerai , questa prova. Anche quando le stelle sono a tuo favore tu sei così scrupoloso da impegnarti sempre al massimo. Non ti adagi mai sugli allori. C’è in atto un cambiamento lavorativo che vedrà il suo massimo entro primavera. L’amore può tornare protagonista;

Acquario. Tra oggi e venerdì puoi ricevere delle chiamate. Riscoprire un sentimento o un’amicizia? Perché no. Sono anche tre giornate giuste per l’amore. Sul lavoro le cose sono un po’ diverse. Ci sono delle lotte con la burocrazia. Ti scontri per ottenere quello che ti spetta e che pare difficile da raggiungere. L’Acquario deve vivere con passione;

Pesci. Devi fare un’analisi della tua vita e riflettere su quello che stai vivendo. Devi agire subito perché, per esempio, già aprile sarà un mese più ostile per i sentimenti. In questi giorni le coppie che sono più forti potrebbero prendere una bella decisione, rafforzata da Giove e Saturno. Questi due pianeti sono ottimi- specialmente Giove- per risolvere un contenzioso legale o tirare su qualche soldo in più. Chi ha in atto una disputa può quindi trovare una mediazione o una risoluzione, se non lo ha già fatto.

Per ascoltare direttamente online questo oroscopo su LatteMiele: qui il link.

Maria Mento