Piovono maiali dal cielo: lo scherzo malato al milionario diventa virale – VIDEO

Il video che mostra il momento in cui un vandalo fa precipitare un animale da un elicottero per farlo atterrare nella piscina è diventato virale.

Qualche tempo fa il milionario Federico Alvarez Castillo, 60enne imprenditore nel campo della moda, è stato vittima di uno scherzo di cattivo gusto. L’uomo si trovava nel suo appartamento a Punta de l’este (Uruguay) per godersi un periodo di vacanza con la moglie. Mentre il milionario riposava in casa, qualcuno ha sorvolato la sua abitazione con un elicottero ed ha lasciato precipitare un animale, secondo molti un maiale, dentro la sua piscina.

La scena è stata ripresa da qualcuno che si trovava poco fuori l’abitazione di Alvarez Castillo. Il video mostra l’esatto momento in cui l’animale viene gettato dal velivolo, fino a quando impatta nella vasca piena d’acqua e genera un’onda. Il filmato s’interrompe a questo punto, ed è possibile udire le risate delle persone che stanno assistendo alla scena.

Video dell’animale lanciato in piscina, il proprietario di casa smentisce il coinvolgimento

Nonostante l’accaduto abbia inquietato Federico e la compagna, i due hanno deciso di non pubblicizzarlo. Quando il video è diventato virale, però, sempre più persone hanno accusato il milionario di aver voluto girare quel video per farsi pubblicità. A quel punto è intervenuto per mettere a tacere le male lingue e spiegare come si sono svolti i fatti: “Riguardo il video che sta circolando sui social, voglio ripudiare questo atto di vandalismo di cui io e la mia famiglia siamo vittime. Vorrei chiarire inoltre che quando l’incidente si è verificato io e mia moglie eravamo dentro casa ed abbiamo sentito un forte rumore provenire dal giardino. Quando siamo andati a controllare abbiamo visto quella disgustosa azione che ci ha scioccato, uno scherzo molto molto malato”.

La moglie ha spiegato inoltre che l’animale finito nella loro piscina non era un maiale, bensì un vitello. Si pensa che l’animale fosse già morto quando è stato lanciato dall’elicottero, ma al momento non ci sono conferme. Infine i media locali ritengono che si sia trattato di uno scherzo fatto al milionario da alcuni amici, ma anche in questo caso non ci sono conferme alle ipotesi.