Salvo Veneziano riceve il Tapiro d’oro da Striscia: ecco cosa ha detto l’ex gieffino – VIDEO

Salvo Veneziano a pochi giorni dalla squalifica al Grande Fratello Vip ha ricevuto il Tapiro d’Oro da Striscia la notizia

Dopo la squlifica al Grande Fratello Vip, l’inviato di Striscia la notizia Valerio Staffelli ha consegnato il tapiro d’oro a Salvo Veneziano.

L’ex gieffino, in merito alle frasi dette al Grande Fratello Vip, ha detto: ”Sicuramente le frasi che ho usato, la parola scannare è identificata come dolore, fare del male. Noi siculi la usiamo spesso quando una ci piace, è solo in bene, non in male.”

Veneziano ci ha tenuto a precisare di essere contro la violenza, proprio per questo ha chiesto scusa a tutti.

Salvo Veneziano ha poi concluso dicendo di aver voluto fare il pagliaccetto con gli amici: “Ho visto una ragazza senza reggiseno, nuda, eravamo un po’ giocherelloni. La mia famiglia ha subito minacce, soprattutto mia figlia”.

Sara Fonte