Nuova sparatoria in una scuola americana: 16enne ucciso da un compagno

Houston, Texas: Non ce l’ha fatta il 16enne colpito al petto con un’arma da fuoco da un compagno di scuola di 18 anni. Lo studente sarebbe deceduto in ospedale durante la fuga del giovane killer, durata 4 ore.

Il giovane omicida 18enne al momento dell’arresto era nascosto dietro al cassonnetto di un supermercato della zona assieme ad un amico. La fuga, durata ben 4 ore, si è conclusa con l’arresto del killer e dell’ amico presente con lui al momento del ritrovo. La polizia ha confermato che la vittima e l’omicida erano compagni di classe. Il liceo, uno dei più popolati nella zona residenziale della città (frequentato infatti da ben 3.450 studenti), ha immediatamente allertato attraverso twitter la presenza del fuggitivo nell’area limitrofa al liceo.

There has been a shooting at Bellaire High School. The suspect is still at large. Please avoid the area and/or remain in your home until you receive further information from the City of Bellaire.

— City of Bellaire (@cityofbellaire) 14 gennaio 2020