Stasera in TV | Cosa c’è oggi, mercoledì 15 gennaio 2020

La programmazione, in prima e seconda serata, di mercoledì 15 gennaio 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, mercoledì 15 gennaio 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone il grande calcio, con la partita, valida per la Coppa Italia, Juventus-Udinese. A seguire, una nuova puntata di “Porta a Porta”.

Su Rai 2 va in onda, in replica, una puntata de “L’amica geniale”. In seconda serata, lo show “Improvviserai”.

Su Rai 3 tornano le inchieste di “Chi l’ha visto?”, seguite dal tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il film “Inside man”: quattro uomini e una donna, travestiti da imbianchini, fanno irruzione nella sede centrale della Manhattan Trust, prendendo in ostaggio una cinquantina di persone che vengono obbligate a indossare delle tute e delle maschere. Intanto, la polizia circonda la banca, mentre il detective Keith Frazier è incaricato di negoziare con il capo dei malviventi che ha studiato il piano nei minimi particolari. Subito dopo, il film “Regole d’onore”.

Su Canale 5 va in onda una nuova puntata del “Grande Fratello Vip”, seguita dal tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “Transformers 4-L’era dell’estinzione”: quattro anni dopo l’ultima grande battaglia tra i robot che ha lasciato l’umanità sconcertata, un meccanico e sua figlia scoprono qualcosa che attira l’attenzione di un paranoico ufficiale governativo e di nuovi e vecchi Transformers, pronti a minacciare ancora una volta la Terra. A seguire, il film “Blade”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “Atlantide”, seguita dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su TV8 segnaliamo la prima puntata, relativa, alle audizioni, di “Italia’s Got Talent”.

Rai 1

20:35 Juventus-Udinese

23:30 Porta a Porta

Rai 2

21:20 L’amica geniale

23:30 Improvviserai

Rai 3

21:20 Chi l’ha visto?

00:30 Tg3

Rete 4

21:20 Inside man (film)

23:30 Regole d’onore (film)

Canale 5

21:20 Grande Fratello Vip

01:00 Tg5

Italia 1

21:20 Transformers 4-L’era dell’estinzione (film)

23:30 Blade (film)

La 7

21:20 Atlantide

23:30 Tg La7

Maria Rita Gagliardi