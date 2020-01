Andrea Denver ha rifiutato il trono a Uomini e Donne? Il gossip – VIDEO

Andrea Denver al Grande Fratello Vip svela di aver rifiutato di partecipare a un dating show, si tratta di Uomini e Donne?

Al centro del gossip nelle ultime ore Andrea Denver, concorrente della quarta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

Nella casa più spiata d’Italia il gieffino ha svelato di aver rifiutato la proposta di partecipare ad un noto dating show in televisione. Agli altri concorrenti ha spiegato che non ama parlare dei suoi sentimenti in televisione.

Denver non ha rivelato il nome del programma, in molti hanno però pensato al Trono Classico di Uomini e Donne. Il gieffino ha rifiutato il trono a Uomini e Donne? Non ci resta che attendere nuove indiscrezioni per saperne di più.

Sara Fonte