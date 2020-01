Donna eroica di 72 anni lotta con un ladro impedendogli di rubare una bici – VIDEO

Una donna eroica di 72 anni ha avuto la meglio in una lotta con un ladro intento a rubare la bici di un ragazzino di 13 anni.

Ci sono momenti in cui si ragiona per istinto, con la presunzione che fare la cosa giusta sia l’unica azione da compiere. Questo è quello che ha spinto Mari Parker, donna di 72 anni, a mettere a rischio la sua vita per impedire ad un ladro di portare via una bicicletta rubata. La singolare lotta tra l’anziana ed il giovane ladro ha avuto luogo a Barnsley, di fronte al negozio di antiquariato gestito dal figlio della donna Daniel.

Quella mattina madre e figlio erano insieme al negozio ed il ladro si è presentato loro chiedendo 150 sterline in cambio della bici. I due, però, erano a conoscenza del fatto che qualche giorno prima un ragazzo del quartiere aveva subito il furto di una bici dello stesso modello. Così hanno detto all’uomo che non solo non avrebbero pagato, ma lui avrebbe dovuto lasciare la bici rubata in negozio se non voleva che chiamassero la polizia. Messo alle strette il ladro si è allontanato dal negozio.

Ladro cerca di sottrarre la bici, donna eroica lotta per impedirglielo

In seguito all’insperato ritrovamento della bici rubata, Mari ha chiamato il legittimo proprietario Luke Hodson (13 anni) e gli ha detto che quando voleva poteva venirla a prendere. Il giovane, al settimo cielo per la notizia, le ha detto che sarebbe arrivato il prima possibile. Ad ora di pranzo, però, Daniel è uscito dal negozio ed ha lasciato la madre da sola con la bici. Il ladro, pensando a quel punto che sarebbe stato facile riappropriarsi del mezzo, è tornato ed ha detto alla donna che se ne sarebbe andato con il mezzo.

Mari, però, gli ha detto che non glielo avrebbe permesso e che doveva andarsene. L’uomo ha afferrato la bici per il sellino e lei l’ha presa dal manubrio. Mentre lottavano, sono finiti in strada. La curiosa lotta è stata notata da due uomini che si trovavano a passare di lì per caso, i quali hanno chiesto alla donna se avesse bisogno di aiuto. Mari ha detto loro che se la sarebbe sbrigata da sola, spaventata dalla possibilità che il ladro avesse un coltello e ferisse qualcuno. Alla fine il rapinatore se n’è andato senza la bicicletta che è tornata al legittimo proprietario.

AGGIORNAMENTO: la vicenda – oggi riportata da tutti i principali tabloid britannici – è di circa due mesi fa. Facendo apposite ricerche su YouTube è possibile notare come il video (di cui qui sopra vi proponiamo una copia) sia stato postato per la prima volta lo scorso 25 ottobre.