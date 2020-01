Fa uno spogliarello e si denuda in aeroporto: sbigottiti i passeggeri dello scalo statunitense

Succede nell’aeroporto di Miami. La donna, nuda e con i bagagli in mano, si è dilettata in un bizzarro spogliarello davanti allo sconcerto dei passeggeri. Il video

Ha lanciato reggiseno a mutande a terra prima di iniziare la sua insolita performance nudista. La donna, che attualmente non è stata ancora identificata, era intenta a camminare nel gate dell’aeroporto in mutande e reggiseno. Ad un certo punto, durante la sua camminata in lingerie, avrebbe deciso di lanciare il suo intimo a terra prima di iniziare i bizzarro spogliarello davanti agli occhi increduli dei passeggeri presenti nell’aeroporto internazionale di Miami, in Florida.

Un’insolita abitudine

Un abitudine alquanto inusuale quella di camminare nudi negli aeroporti, ma non è la prima a farlo. Come riportato da NewNotizie in un articolo, era successo anche nel 2018 che un uomo si aggirasse per un aeroporto Tailandese nudo e in overdose da viagra. Non sono mancati neanche i casi in Italia: come hanno riportato il Mattino e Il Messaggero, sia all’aeroporto di Milano che a quello di Fiumicino sarebbero stati avvistati uomini in “déshabillé“.

