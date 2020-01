Processo Weinstein: Gigi Hadid potrebbe far parte della giuria – VIDEO

Gigi Hadid potrebbe far parte della giuria durante il processo Harvey Weinstein , la modella pensa di poter giudicare in modo imparziale

Gigi Hadid potrebbe far parte della giuria durante il processo ad Harvey Weinstein. L’ex produttore è accusato di abusi sessuali e stupro.



Sul profilo Instagram del settimanale Chi si legge che la bellissima modella è tra le 100 giurate che potrebbero far parte della giuria chiamata a giudcare il caso Weinstein.

La modella è stata fotografata fuori dal tribunale di New York, in merito alla possibilità di far parte della giuria al giudice James Burke ha detto: “Ritengo di poter giudicare in modo imparziale”.

Sara Fonte