“Quesito troppo manipolativo”: la Consulta boccia il referendum. La rabbia di Salvini

Per la consulta il quesito della Lega è posto in maniera manipolatoria, ma per Salvini il pronunciamento è “la difesa del vecchio sistema”.

Ultima Oa – Non si terrà il referendum sulla legge elettorale sostenuto dalla Lega per abrogare le norme sulla distribuzione proporzionale dei seggi e trasformare il sistema in un maggioritario puro.

La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile il quesito posto perché “eccessivamente manipolativo”.